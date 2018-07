optimaitalia

: Sorprendente Oreo su LG G5 a brevissimo: indizi inconfutabili e possibili tempi per l’Italia - wordweb81 : Sorprendente Oreo su LG G5 a brevissimo: indizi inconfutabili e possibili tempi per l’Italia - OptiMagazine : Sorprendente #Oreo su #LGG5 a brevissimo: indizi inconfutabili e possibili tempi per l'Italia… -

(Di mercoledì 4 luglio 2018) L'aggiornamentosu LG G5 non è più solo una chimera. L'adeguamento al nuovo firmware sarà realtà e anche a breve. Dalla Corea del Sud, patria del produttore di smartphone e non solo, giungonoal riguardo che testimoniano il lavoro degli sviluppatori proprio in questa direzione. Ecco di seguito spiegate le ultime mosse del brand.Già in aprile, attraverso un nostro approfondimento, avevamo riacceso le speranze proprio in riferimento allatà chesu LG G5 fosse previsto. Quanto accaduto nelle scorse ore riguarda l'operato dell'azienda LG che ha già pubblicato i link del kernel Androidper ben tre specifici modelli di LG G5. Parliamo degli esemplari F700K, F700L e F700S, lanciati appunto in territorio asiatico ma la mossa a sorpresa lascia intendere che vedremo lo stesso identico adeguamento per tutta la generazione del top di gamma ...