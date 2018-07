Sono gay | bambino di 10 anni ucciso dalla madre Torturato per giorni

“Cercasi personale donna o gay” - titolare di lido scatena la polemica : “Sono più gentili” : L'annuncio dello stabilimento balneare che esclude gli uomini ha subito scatenato una valanga di polemiche con accuse di discriminazione al contrario. Il titolare del lido però ribatte: "Gli omosessuali sono molto meglio, si porgono gentilmente, hanno un estro che gli uomini non possiedono"Continua a leggere

Kristen Stewart e Robert Pattinson - ritorno di fiamma?/ Lei spegne l’incendio : “Sono così gay!” - il gossip : Kristen Stewart e Robert Pattinson, ritorno di fiamma dopo Twilight? Il gossip impazza ma l'attrice spegne nuovamente l’incendio: “Sono così gay!”.(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 14:11:00 GMT)

MLS - Collin Martin fa coming out sui social : 'Sono gay' : ... "Da atleta professionista, vorrei che questo mio gesto incoraggi chi si trova nella mia stessa condizione a farsi avanti, il mondo dello sport è pronto ad accoglierci senza preclusioni".

"Sono musulmano e gay Gli imam non capiscono io non mi nascondo più" : Una "malattia dell'Occidente". Nel mondo da cui arriva - Gujranwala, regione agricola del Pakistan - l'omosessualità è più che un tabù: mancano perfino le parole per descriverla. Restano gli stereotipi. Ma la storia di Wajahat Abbas Kazmi (che oggi alla libreria Claudiana presenta il libro scritto con Michele Benini ed Elena De Piccoli) non è una fuga. Semmai è la storia di una battaglia, aperta e coraggiosa."Allah loves equality"?"Sì, è una ...

CECCHI PAONE : MINISTRI GAY NEL GOVERNO/ Video - Sono due di M5S e uno della Lega : CECCHI PAONE: MINISTRI gay nel GOVERNO. A "Un giorno da Pecora" su Radio Rai 1 la rivelazione: "Da quello che so sono 2 in quota M5S e uno per la Lega"(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 09:03:00 GMT)

Alessandro Cecchi Paone : "Al governo - ci Sono 3 ministri gay. Salvini? E' meglio Di Maio" : Un Alessandro Cecchi Paone scatenato è stato intervistato oggi, durante la puntata del programma radiofonico di Rai Radio 1, Un giorno da pecora.Il giornalista e conduttore televisivo che, come sappiamo, ha fatto coming out una vita fa, ha parlato di un argomento sempre attuale ossia la presenza di omosessuali nella scena politica italiana. prosegui la letturaAlessandro Cecchi Paone: "Al governo, ci sono 3 ministri gay. Salvini? E' meglio ...

Spiagge nudiste e gay - il Garda bresciano è la capitale d'Italia : ecco dove Sono : La cronaca segnala diverse lamentele da parte dei residenti della zona , seconde case affacciate sul lago soprattutto, per diversi episodi di atti osceni in luogo pubblico. Condividi: Fai clic qui ...

Tina Costa - 92 anni - partigiana alla testa del Gay Pride : "Starò in piazza fino all'ultimo respiro - Sono dalla parte del giusto" : "Starò in piazza fino a quando avrò l'ultimo respiro, perché so di essere dalla parte del giusto e che le mie idee sono condivise da tanti". Tina Costa ha la tenacia di chi sa che conquistare un diritto è un punto di arrivo, ma pure un inizio, perché se non lo coltivi, se non lo difendi, rischi di perderlo. Il diritto che lei, staffetta partigiana sulle colline riminesi, ha conquistato insieme a tutti coloro ...

Claudio Sona e Mario Serpa si Sono lasciati/ Uomini e Donne : tutti gli indizi dell’addio dopo il trono gay : Claudio Sona e Mario Serpa si sono lasciati, Uomini e Donne: tutti gli indizi dell’addio dopo il trono gay; la coppia pare essere ufficialmente scoppiata, ecco perché.(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 16:59:00 GMT)

Matrimoni gay - la Corte UE : "I Paesi non posSono ostacolarli" : Storica sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea, che oggi ha stabilito che tutti i Paesi membri dell'UE devono riconoscere i diritti delle coppie omosessuali che si sono unite in Matrimonio nei Paesi UE in cui questo è concesso, anche se nel Paese in cui queste coppie vanno a risiedere il Matrimonio egualitario non è previsto dalla legge.Tutto è partito dal caso di un cittadino romeno e di suo marito, un cittadino statunitense. ...

Gay - storica sentenza Corte Ue : 'Stati non posSono ostacolare soggiorno coniuge' : Famiglie, Franco Grillini: 'Fontana vive nel mondo di qualche secolo fa' Fontana: Famiglie gay non esistono. Stop Salvini: Aborto e unioni civili non in discussione Ti potrebbe interessare: 'Esporta galeotti', la Tunisia si arrabbia per parole ...

La Corte Ue riconosce di fatto le nozze gay : gli Stati non posSono ostacolare il soggiorno del coniuge : Sentenza storica dopo il ricorso di una coppia, un rumeno e un americano: gli Stati non possono ostacolare il soggiorno del coniuge, anche se dello stesso sesso

Nozze gay - Corte Ue : Stati non posSono ostacolare soggiorno coniuge - : I giudici hanno stabilito che deve essere tutelata la libera circolazione di un coniuge, anche se non comunitario e dello stesso sesso. La tutela di questi diritti, altrimenti, varierebbe da uno Stato ...

Matrimoni gay - sentenza della Corte Ue : gli Stati non posSono ostacolare il soggiorno del coniuge : Il coniuge rimane tale anche se appartiene a uno Stato che non riconosce i Matrimoni tra persone dello stesso sesso. Con una sentenza storica, la Corte di giustizia dell'Unione Europea ha di fatto ...