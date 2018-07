Sonia Bruganelli | villona e jet privato | di nuovo sotto accusa

Sonia Bruganelli "ci ricasca" e scatta la foto con l'aereo privato. I fan furiosi : «Sennò chi parlerebbe di lei...» : Sonia Bruganelli e il jet privato, la polemica continua. Sono trascorsi due anni dalla prima famigerata foto della famiglia Bonolis sull'aereo noleggiato per le vacanze. Ma i "battibecchi...

Sonia Bruganelli colpisce ancora e fa infuriare gli italiani : lusso e ostentazione sui social : ... e quando Costanzo ha chiesto spiegazioni in merito a Bonolis, lui si è schierato dalla parte della moglie: «Quando entri in quel mondo lì chiunque dice quello che vuole. E lei mette le trappole, è ...

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli in crisi?/ La risposta social non lascia spazio a dubbi : L'assenza social di Paolo Bonolis ha dato vita alle voci di una possibile crisi tra lui e la moglie Sonia Bruganelli, la risposta su Instagram basterà a mettere tutto a tacere?(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 10:36:00 GMT)

Paolo Bonolis non è mai su Instagram con la moglie. La risposta di Sonia Bruganelli : Perché Paolo Bonolis non è mai su Instagram con la moglie? La risposta arriva da Sonia Bruganelli con un post che non lascia spazio ai dubbi. La moglie del celebre conduttore è molto attiva sui social e spesso bersaglio di critiche e pettegolezzi. Brillante, ironica e spesso provocatoria, Sonia non ha mai avuto paura mi mostrare su Instagram la sua vita quotidiana, fatta (anche) di party esclusivi, jet privati e borse firmate, attirando spesso ...

Sonia Bruganelli e la ricchezza ostentata sui social : è ancora polemica per la moglie di Bonolis : Sonia Bruganelli torna a far parlare di sé per una nuovo foto pubblicata su Instagram. La moglie di Paolo Bonolis non ha certamente problemi economici e ama mostrare ciò che la sua...

“Sonia - ma Paolo?”. E Lady Bonolis gela tutti così. La risposta della Bruganelli ai follower (impiccioni) è arrivata : Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis, dal suo profilo Instagram condivide spesso momenti di vita quotidiana che la ritraggono a lavoro, con i figli o in giro con gli amici. Nulla di strano, insomma. Eppure tra i suoi follower qualcuno si è chiesto perché non appaiono mai foto insieme al marito, il conduttore Paolo Bonolis. Sonia Bruganelli ha deciso di rispondere alle domande dei follower che la seguono sui social pubblicando ...

SONIA BRUGANELLI replica nuovamente a chi la accusa di ostentare la sua ricchezza sui Social: le nuove dichiarazioni della MOGLIE di PAOLO BONOLIS dopo l'intervista del marito.

Sonia Bruganelli : «Ecco perché Paolo Bonolis non è mai con me» : Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis, è molto attiva su Instagram e dal suo profilo condivide momenti di vita quotidiana che la ritraggono a lavoro, con i figli o in giro con gli amici. Nulla di strano, insomma. Eppure tra i suoi follower qualcuno siè chiesto perché non appaiono mai foto con il marito Bonolis.--Così una volta e per tutte, Sonia Bruganelli ha deciso di mettere fine al mistero pubblicando un'altra foto della serata, in cui ...

Sonia Bruganelli replica nuovamente a chi la accusa di ostentare la sua ricchezza sui social: le nuove dichiarazioni della moglie di Paolo Bonolis dopo l'intervista del marito.

Sonia Bruganelli : «Solo ricchezza? Posso fare quello che voglio». La moglie di Bonolis nel mirino : Sonia Bruganelli, il suo modo di vivere senza nascondere la propria ricchezza a qualcuno proprio non riesce ad andare giù, e la moglie di Paolo Bonolis si ritrova nuovamente al centro delle...