Soldi Lega | cosa è successo

Renzi : Salvini spieghi sui Soldi della Lega e apra il portafoglio : Roma, 4 lug. , askanews, 'Nessuno apre bocca sul fatto che la Lega deve 48 milioni ai cittadini italiani, e lo dice una sentenza della magistratura. Salvini venga in Parlamento a raccontare che fine ...

"Sequestrate Soldi della Lega ovunque" : "Ovunque venga rinvenuta" qualsiasi somma di denaro riferibile alla Lega Nord - su conti bancari, libretti, depositi - deve essere sequestrata fino a raggiungere 49 milioni di euro, provento della truffa allo Stato per la quale è stato condannato in primo grado l'ex leader leghista Umberto Bossi. Lo sottolinea la Cassazione nelle motivazioni che accolgono il ricorso del pm di Genova contro Matteo Salvini contrario ai sequestri a ...

Lega - la Cassazione sul denaro da confiscare dopo condanna Bossi : “Sequestrare i Soldi ovunque siano” : La Cassazione, il 12 aprile scorso, aveva accolto il ricorso della Procura di Genova ordinando al Tribunale del Riesame di esprimersi di nuovo sui soldi della Lega. Una decisione importante perché relativa ai 48 milioni 969mila euro per cui il Tribunale di Genova, condannando l’ex numero Umberto Bossi, il tesoriere Francesco Belsito e gli altri tre imputati, ne aveva ordinato la confisca. I supremi giudici hanno depositato le motivazioni ...

Parnasi : ecco i politici che pagavo - Soldi a Pd e fondazioni della Lega : Il costruttore ai pm nelle sue 11 ore di interrogatorio: erano loro a cercarmi, li accontentavo perché poi tornavano utili

Stadio Roma - Parnasi : «Fondazioni fuori dalle regole - Soldi a Pd e Lega» : Roma Finanziamenti «in chiaro» a quindici politici nella scorsa campagna elettorale, perché ai candidati «non si può dire di no se hai un affare grosso in...