Sognando la nuova sfida Federer-Nadal | a Wimbledon

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Si sono affrontati 38 volte,ha vinto in 23 casi. Ora i due numeri primi – sono in vetta al ranking mondiale – vanno a combattere sui campi d’erba di, la cui finale è prevista per il 15 luglio. Mentre lo svizzero è il re uscente (lo scorso anno ha vinto per l’ottava volta il trofeo, battendo tutti i record), lo spagnolo non vede la finale dida sette anni. Sogna di vederli uno contro l’altro, per un’altra puntata del mitico «Fedal», anche Adriano Panatta. A quasi 68 anni («me lo vuole ricordare?», dice, ridendo), da 34 ex tennista, non ha alcuna nostalgia per quell’epoca. «Ricordo i miei anni migliori sui campi, dal ’76 in poi, con tenerezza».ha 36 anni,32. Lei lasciò a circa 34. «E Borg a 25. Era un’altra epoca, c’erano in giro molti più fuoriclasse. Adesso questi due sono dei supereroi seguiti dal nulla, Djokovic non vince più, intorno c’è il ...