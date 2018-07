SNK 40th Anniversary Collection per Nintendo Switch è in arrivo a novembre

eurogamer

(Di mercoledì 4 luglio 2018) SNKperarriverà il prossimo 13in Nord America e il 16in Europa, ha annunciato l'editore NIS America.Come segnala Gematsu, un'edizione limitata di $ 64,99 che include una copia del gioco, la colonna sonora "Nostalgic Music", l'artbook "Art" e la collector's box sono attualmente disponibili per il preordine presso lo store online di NIS America.Il 2018 segna il 40° anniversario del famoso studio SNK. Per celebrare questo traguardo, una varietà di classici giochi arcade provenienti dalla golden age di SNK ritorneranno insieme in un'antologia sull'ibrida di, assieme ad un gran numero di funzionalità.Read more…