Skyrim | niente mod per Nintendo Switch

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Se siete degli appassionati di The Elder Scrolls V e avete deciso di giocarein tutta comodità sulla vostra, oppure avete intenzione di farlo, ebbene dovete sapere che almeno per il momento all'orizzonte non si vedono mod per il GDR di Bethesda.Come riporta Eurogamer infatti Todd Howard di Bethesda, una volta interpellato al riguardo, ha dichiarato: "Al momento non ci siamo attivati in questa direzione. Ci piacerebbe molto vedere le mod anche su, ma si tratta di qualcosa per cui non ci siamo ancora attivati".Egli continua: "suha una folta community che non abbiamo supportato come si sarebbe dovuto. Chiede le mod, nuovi contenuti, il Creation Club. Al momento non stiamo facendo nulla, in Bethesda stiamo lavorando ad altro. Il nostro team che si occupa dista lavorando a Fallout Shelter, e ha fatto un ottimo lavoro, sono rimasto ...