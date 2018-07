Skype si aggiorna per Windows 10 | arrriva la “conferma lettura messaggi”

surface-phone

(Di mercoledì 4 luglio 2018) A distanaza di pochi giorni dall’aver rivoluzionato la UWP diallineandola alle controparti di Android e iOS a livello di funzionalità e interfaccia grafica, Microsoft rilascia un ulterioremento per la sua applicazione. La nuova versione, numerata 8.26.76, è stata rilasciata sullo Store per tutti gli iscritti al programma Insider nel canale fast implementando una funzionalità utilissima e richiesta da tempo: la “confermamessaggi”. Questa consente agli utenti di capire con semplicità se i propri messaggi sono stati letti o meno dal destinatario in quanto, non appena vengono visualizzati, l’icona contenente l’immagine dell’account si abbassa. Il suo funzionamento è davvero molto simile a Facebook Messenger, di conseguenza, risulta essere intuitivo e molto comodo. Link al download(Free,Store) →