Siria | l' Isis annuncia la morte del figlio di Al-Baghdadi

L'Isis comunica che il figlio di al-Baghdadi è stato ucciso in Siria : L'Isis ha affermato che il figlio del suo leader, Abu Bakr al-Baghdadi, è stato ucciso in Siria in combattimento contro le truppe governative di Damasco.L'annuncio è apparso sull'agenzia dello stato islamico, che mostra una foto del giovane, con in mano un fucile, e lo identifica come Huthaifa al-Badri. Non viene precisato quando sia stato ucciso, ma solo che era un 'combattente d'elitè, caduto mentre difendeva una centrale ...

Figlio del Califfo Abu Bakr al Baghdadi - ucciso in Siria/ Isis : la morte durante uno scontro ad Homs : Figlio del Califfo Abu Bakr al Baghdadi, ucciso in Siria, Isis: la morte sarebbe avvenuta durante uno scontro ad Homs fra i militari dello Stato Islamico nonché i russi e i Siriani

Il figlio di Abu Bakr al Baghdadi è stato ucciso in Siria - dice l’ISIS : Lo stato Islamico (o ISIS) ha detto che il figlio di Abu Bakr al Baghdadi, leader dell’organizzazione terroristica, è morto in combattimento contro le forze Siriane e russe nella provincia di Homs, nella Siria centrale. l’ISIS ha diffuso anche una The post Il figlio di Abu Bakr al Baghdadi è stato ucciso in Siria, dice l’ISIS appeared first on Il Post.

Lafarge ha finanziato l'Isis in Siria?/ Gruppo francese sotto accusa : "complicità in crimini contro umanità" : Lafarge ha finanziato l'Isis in Siria? Gruppo francese, tra i leader mondiali nella produzione del cemento, sotto accusa: "complicità in crimini contro umanità". Le ultime notizie

Mazzette a Isis Siria - indagato Lafarge : ANSA, - PARIGI, 29 GIU - Il cementiere Lafarge è stato indagato in Francia per la vicenda delle presunte Mazzette ai gruppi terroristici, incluso lo Stato islamico , Isis, per garantire l'attività del ...

CAOS Siria/ Usa e Turchia mettono nuovi jihadisti nelle zone "liberate" dall'Isis : In SIRIA la situazione nelle zone di "de-conflict" è critica: la Nato si serve di milizie mercenarie e islamiste per operazioni di polizia. E in quelle dichiarate off-limits? PATRIZIO RICCI

Da Treviso alla Siria : la storia di Sonia - combattente a soli 20 anni per l'Isis : Ha 21 anni e due figli piccoli, da poco ha perso il marito ucciso in combattimento ed è una miliziana dell'Isis. Lei è la 21enne Sonia Khediri, originaria di Onè di Fonte, Treviso (dove i genitori si sono trasferiti...

CAOS Siria/ Dall'Isis armato dagli Usa all'Ucraina - così si rischia una nuova guerra : Ci sono alcuni eventi interconnessi e non casuali, che chiariscono molto sulla natura del conflitto SIRIAno. E che possono farne scoppiare un altro tra Russia e paesi Nato. PATRIZIO RICCI

Rassegna 22.5. Siria : l'esercito di Assad libera la capitale del Paese dai terroristi dell'ISIS : Salvini: 'Nessun rischio per l'economia". Repubblica Ecologia. Greenpeace: Roma perduta nel traffico, dagli autobus agli incidenti. La classifica della mobilità: la capitale italiana ultima tra ...

Allarme di Minniti : combattenti Isis in fuga da Iraq e Siria potrebbero arrivare in Europa con i barconi dei migranti : Se fino ad un anno fa era improbabile che 'assetti nobili' dell'Isis come i terroristi arrivassero in Europa con i barconi dei migranti, ora, con la sconfitta militare del Califfato è 'ragionevole ...

Allarme di Minniti : combattenti Isis in fuga da Iraq e Siria potrebbero arrivare in Europa con i barconi dei migranti : Il ministro dell'Interno ieri a Tripoli ha incontrato il premier al-Sarraj e ha ricordato che "500 giovani libici sono morti per liberare Sirte che era caduta...