Silvia Toffanin | il dettaglio sospetto sul suo corpo | l' indiscrezione sulla gravidanza

“Allora è vero!”. Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi lo hanno sempre negato - ora c’è la conferma. E anche le foto di quello che succede tra i due : Finita la stagione televisiva Silvia Toffanin si concede un meritato riposo in famiglia in compagnia del marito Pier Silvio Berlusconi e dei due figli Lorenzo Mattia e Sofia Valentina. Bellissima, Silvia si mostra in tutto il suo splendore mostrando un fisico al top eppure qualcosa nel “buen retiro” di Paraggi, dove può godersi sole e i suoi cari sembra non tornare. Sì perché la famiglia è stata fotografata da “Diva e donna” con Silvia che ...

Verissimo/ Oggi 2 Giugno 2018 non va in onda : le interviste più belle di Silvia Toffanin : Oggi 1 Giugno 2018 il programma Verissimo non va in onda: dopo una stagione trionfale in termini di ascolti, vanno in onda le migliori interviste realizzate da Silvia Toffanin.(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 07:03:00 GMT)

Silvia Toffanin - stagione trionfale per il suo Verissimo : chiude a 2 - 6 milioni di telespettatori : Dopo una stagione di Verissimo così, a Silvia Toffanin non potevano che stendere tappeti rossi al suo passaggio nei corridoi di Cologno Monzese. Il programma del sabato pomeriggio ha concluso l'anno ...

“Scusate - non ce la faccio”. Silvia Toffanin in lacrime a Verissimo : Una storia che ha colpito i social italiani come poche volte era successo in precedenza. Il racconto addolorato di una donna, Elena Santarelli, costretta a fare i conti con i gravi problemi di salute del figlio Giacomo colpito da una brutta malattia. Un tumore, contro il quale il bambino ha iniziato una durissima battaglia. La showgirl ha deciso per la prima volta di parlarne in diretta nel corso dell’ultima puntata di Verissimo, in ...

Fabrizio Corona/ Lo shock del figlio Carlos Maria e il rimprovero a Silvia Toffanin (Verissimo) : Fabrizio Corona, l'ex paparazzo torna in televisione dopo il carcere e parla del suo rapporto con Silvia Provvedi, Belen Rodriguez e Nina Moric. (Verissimo)(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 16:50:00 GMT)

“Michelle - tu…”. Silvia Toffanin - che gaffe con la padrona di casa! Gelo a ‘Vuoi Scommettere?’ : Dopo una marea di pubblicità, interviste e anticipazioni, è iniziata la nuova avventura televisiva di Michelle Hunziker: giovedì 17 maggio, in prima serata su Canale 5, è andata in onda la prima di ‘Vuoi scommettere?’, il game show che vede per la prima volta insieme Michelle e la figlia Aurora Ramazzotti nel ruolo di invitata speciale. La trasmissione è la versione moderna di ‘Scommettiamo Che?’, storico programma ...

Verissimo - Luca Onestini e Raffaello Tonon tornano da Silvia Toffanin : Raffaello Tonon e Luca Onestini ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo Torna sabato pomeriggio alle 16.00 su Canale 5 Verissimo. Il rotocalco settimanale a cura di Videonews e condotto da Silvia Toffanin torna a Cologno Monzese dopo la trasferta romana della scorsa settimana negli studi di Amici. Infatti sabato scorso la presentatrice veneta ha fatto visita a Maria De Filippi e ai suoi talenti della squadra Bianca e quella Blu dedicandogli un ...

Alfonso Signorini e la leucemia/ "Ilary Blasi un ciclone - Silvia Toffanin dovrebbe fare più cose" : Alfonsi Signorini: “Barbara d'Urso? Finto moralismo. Grande Fratello record del trash”. Il giornalista parla anche della malattia e della scoperta della leucemia.(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 22:45:00 GMT)