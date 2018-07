Sigmatismo nei bambini

ideegreen

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Ilè un difetto di pronuncia molto comune, molti lo hanno o lo riscontrano nei propri amici, ma forse nemmeno sanno che viene indicato con questo termine specifico, più usato in medicina che in comuni conversazioni. Per intenderci, quindi, anche se può suonare meno rispettoso, stiamo parlando della zeppola, della S moscia detta da alcuni anche “sifula”. Assieme alla R moscia, è una delle dislalie più comuni, tra i, ma non solo! (altro…)neiIdee Green.