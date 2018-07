Sicilia | M5S | pieno di mozioni approvate dall' Ars 2

Sicilia : M5S - pieno di mozioni approvate dall’Ars : Palermo, 4 lug. (AdnKronos) – “pieno di mozioni approvate per il M5S Sicilia, che porta a casa nove ok che impegnano il governo regionale a muoversi su tantissimi fronti dal turismo, alla sanità, alla disabilità al settore dell’allevamento”. E’ quanto si legge in una nota dei deputati M5S all’Ars. Per quanto riguarda la destagionalizzazione, il sì dell’aula alla mozione, a prima firma di Giancarlo ...

Rifiuti : Trizzino (M5S) - chiesto a ministero monitoraggio costante crisi Sicilia : Palermo, 3 lug. (AdnKronos) - "Il ddl del governo approvato in commissione Ambiente non risolve il caos Rifiuti in atto in Sicilia che ricade su Musumeci, in base ai poteri speciali concessi dal governo Gentiloni. Siamo in contatto con il ministro per l'Ambiente Sergio Costa al quale abbiamo chiesto

Migranti - scontro nel M5s in Sicilia. Forello a Cancelleri : “Basta rincorrere Salvini”. Gelarda : “Vada nel Pd” : Ancora una volta il Movimento 5 stelle si spacca sul fronte dei Migranti. La posizione del governo nazionale sostenuto da M5s e Lega crea attrito tra i pentastellati di Sicilia. Lunedì Giancarlo Cancelleri, leader del M5s sull’isola, aveva dichiarato all’agenzia Adnkronos di essere a favore delle scelte del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, e di quello delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, di chiudere i porti. ...

Ballottaggi a sorpresa in Sicilia. M5S perde Ragusa dopo 5 anni di governo - a Messina trionfa "SCateno" De Luca "contro la casta e le lobby" : Pronostici tutti ribaltati in Sicilia, dove nei tre capoluoghi al voto vincono i Ballottaggi gli outsider. Il M5s perde il Comune di Ragusa, che aveva amministrato negli ultimi cinque anni; Antonio Tringali è stato sconfitto da Giuseppe Cassì, ex giocatore di basket, appoggiato da liste civiche e da FdI, che ha capovolto il risultato del primo turno. Stessa sorte a Messina, dove Cateno De Luca, eletto deputato regionale con l'Udc e ...

Ballottaggi in Sicilia - M5S perde Ragusa. Il centrosinistra vince a Siracusa - l'Udc a Messina : Sorprese dai Ballottaggi in Sicilia . In base ai primi dati a Ragusa , il candidato sindaco del M5S Antonio Tringali è indietro di circa dieci punti rispetto al rivale Giuseppe Cassì, sostenuto da ...

Sicilia : M5S - no a corsi formazione a pagamento in Medicina generale : Palermo, 23 giu. (AdnKronos) - Il M5S chiede la revoca del provvedimento che prevede, a partire da quest'anno, il pagamento per i medici di un contributo di 50 euro per partecipare ai corsi per la formazione in Medicina generale. A prevederlo è il bando per l’accesso ai corsi del triennio 2017-2020

Sanità : M5s boccia bozza rete ospedaliera Sicilia - 'Piena di falle' : Palermo, 22 giu. (AdnKronos) - "La bozza della nuova rete ospedaliera consegnata da Razza ai sindacati rappresenta quasi una fotografia della rete attualmente vigente, partorita dal precedente governo, un piano, cioè, con decine di falle, stroncato della Corte dei conti". È fortemente negativo il pa

Sicilia : disabili ancora senza assegni - M5S chiede intervento Musumeci : Palermo, 21 giu. (AdnKronos) - "Gli assegni di cura per i disabili sono ancora un miraggio e non solo per quest’anno, ma anche per l’ultimo trimestre del 2017. Cosa che sta mettendo in ginocchio tantissime famiglie, costrette ad anticipare cifre anche consistenti per accudire i propri familiari. Tut

Sicilia : Cancelleri - Musumeci minaccia dimissioni? M5S pronto al voto : Palermo, 21 giu. (AdnKronos) - "Musumeci ci ha minacciato dicendo che o il parlamento si da una mossa e fa le riforme oppure ci fa andare a casa. Ecco noi siamo pronti ad andare a casa, ci dica dove e quando e saremo insieme a lei a depositare le dimissioni per ridare di nuovo la parola ai cittadini

Sicilia : Cancelleri (M5S) - Musumeci presidente grazie a voti inquinati a cui si è venduto : Palermo, 21 giu. (AdnKronos) - "Musumeci ha detto che il pantano di questa Regione dipende dalla famelica partitocrazia non è stata ancora sconfitta. Ebbene quella famelica partitocrazia, che ha divorato e danneggiato per decenni la nostra Regione, lei presidente se l'è portata nella sua coalizione,

Cancelleri - M5S - : "Inaccettabile conflitto di Interessi del debitore Armao con Riscossione Sicilia. L'assessore venga a riferire in ... : ... come riportato da Repubblica di oggi, nei confronti di Riscossione Sicilia, la società che Armao nella qualità di assessore all'Economia controlla. "In pratica Armao " dice il deputato si troverebbe ...