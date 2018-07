Si suicida figlio di Tina Turner : Roma, 4 lug.(AdnKronos) – Craig Raymond Turner, il primogenito della cantante , si è suicidato. Stando a quanto riportato dal sito ‘Tmz’, l’uomo, 59 anni, agente immobiliare, si sarebbe tolto la vita sparandosi un colpo di pistola. Il suo corpo è stato ritrovato dalle autorità martedì poco dopo mezzogiorno nella sua abitazione a Studio City, in California.Craig era il primo figlio della Turner, avuto a 18 anni da una ...

Lutto per Tina Turner - il figlio Craig si è suicidato : Terribile Lutto per la cantante Tina Turner. Il figlio primogenito Craig Raymond Turner, di 59 anni, è stato trovato morto nella sua abitazione a Studio City, in California. Stando alle...

“Si è suicidato”. Dramma choc per la super vip : suo figlio si è tolto la vita mentre lei era a una sfilata. Ritrovato “così”. Terribile : Una notizia devastante per la super vip: suo figlio è morto. Si parla di suicidio. Una tragedia senza pari per Tina Turner che, in questo momento, sta soffrendo le pene dell’inferno. Raymond Craig Turner, figlio 59enne della cantante, secondo quanto riporta il Daily Mail, è stato Ritrovato senza vita nel suo ufficio di Los Angeles. Craig si sarebbe sparato un colpo di pistola alla testa. A dare la notizia per primo è stato il sito americano TMZ ...

Tina Turner choc - il figlio Craig morto suicida a 59 anni : Grave lutto per Tina Turner : è morto , all'età di 59 anni, Craig Turner , il primogenito della leggendaria cantante. La polizia, in un comunicato ufficiale, ha specificato che si tratta di suicidio . ...

Shock per Tina Turner - morto suicida il figlio primogenito : si è sparato con una pistola : Il figlio della cantante aveva 59 anni ed è stato trovato senza vita nella sua abitazione in California

Il figlio di Tina Turner si è suicidato. Aveva 59 anni : È morto suicida Graig Turner, primogenito di Tina Turner. L'uomo, 59 anni, secondo quanto riporta il DailyMail sarebbe stato trovato nel suo ufficio di Los Angeles. Graig, nato quando la star della musica Aveva 18 anni dal sassofonista dei Kings of Rhythm, Raymond Hilla, era stato poi adottato dal suo secondo marito Ike Turner.Tina, nelle stesse ore in cui si consumava la tragedia, era a Parigi alla sfilata di Alta Moda di Armani ...

Morto suicida Graig Turner - il figlio maggiore di Tina Turner : Lutto per Tina Turner. Il figlio maggiore Craig Raymond Turner è Morto suicida a Los Angeles. Cinquantanove anni, lavorava come agente immobiliare a Beverly Hills. Il corpo, come ha confermato la polizia californiana, è stato ritrovato nel suo ufficio. Secondo TMZ, l’uomo si sarebbe ucciso con un colpo di pistola. Posted by Craig Turner on Sunday, November 19, 2017 La cantante di Proud Mary l’aveva avuto a 18 anni, e poi ...

Tina Turner - morto suicida il figlio della regina del soul : Il figlio primogenito di Tina Turner è stato trovato morto nella sua abitazione di Studio City, in California. Craig Raymond Turner, nato dalla relazione di Tina Turner con il sassofonista Raymond ...

Il figlio di Di Bartolomei : "Un'arma non è una sicurezza". Salvini : "Per suicidarsi non serve la pistola" : "Ci sono tantissime persone che fanno lavori a rischio e che hanno diritto ad essere armati, a potersi difendere e a saper usare l'arma che hanno a disposizione, senza limitazioni". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha risposto a 'Circo Massimo' su Radio Capital a chi gli faceva notare il tweet di Luca Di Bartolomei nel quale il figlio del capitano della Roma Agostino - morto suicida nel 1994 con un colpo di pistola ...

Antonietta - neomamma suicida dopo aver allattato il figlio. Lo sfogo del marito : 'Avevo chiesto di starle vicino' : 'Avevamo chiesto ai medici un permesso speciale per starle vicino. Ma non ci è stato concesso' , afferma in lacrime il marito Gerardo mentre accarezza la bara. Gerardo è il marito di Antonietta ...

Antonietta - neomamma suicida dopo aver allattato il figlio. Lo sfogo del marito : «Avevo chiesto di starle vicino» : «Avevamo chiesto ai medici un permesso speciale per starle vicino. Ma non ci è stato concesso», afferma in lacrime il marito Gerardo mentre accarezza la bara. Gerardo è il...

Salerno - allatta in ospedale il figlio e si suicida/ Ultime notizie : polemiche sulla sicurezza interna : Salerno, allatta in ospedale il figlio e si uccide: Ultime notizie sulla tragedia all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, dove una 24enne si è gettata nel vuoto(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 15:09:00 GMT)

'La vita ti mette a dura prova'. L'ultimo post di Antonietta - 26 anni - suicida in ospedale dopo aver allattato il figlio : Una giovane mamma di 26 anni, Antonietta C. , si è uccisa dopo aver allattato il figlio. È accaduto all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno. Da quanto si apprende, la donna si ...

'La vita ti mette a dura prova'. L'ultimo post di Antonietta - 26 anni - suicida in ospedale dopo aver allattato il figlio : Una giovane mamma di 26 anni, Antonietta C., si è uccisa dopo aver allattato il figlio. È accaduto all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno. Da quanto si apprende, la donna si era ...