Si schianta contro il guardrail mentre va a lavoro | Cinzia muore a 40 anni

Via Salaria - si schianta contro un mezzo Ama. Morto un ciclista : Incidente mortale stamattina in via Salaria 983, all’altezza del deposito Ama. A perdere la vita è stato un ciclista che si è scontrato con un mezzo dell’Ama che stava rientrando nel deposito. Inutile ogni tentativo di evitare l’impatto per il 51enne alla guida del mezzo. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente. Sul posto per i […] L'articolo Via Salaria, si schianta contro un mezzo Ama. Morto un ciclista ...

Sorpassa in Vespa e si schianta contro un camion : Stefano muore sul colpo a 43 anni : Ha superato le auto ed è stato investito da un camion. Così è morto Stefano Tinello, 43enne di Conselve nel Padovano. Inutili i soccorsi, l'uomo è deceduto praticamente sul colpo.Continua a leggere

Padova - scooter in sorpasso si schianta contro camion : Stefano muore a 43 anni : In scooter si allarga su una semicurva mentre compie un sorpasso e si scontra frontalmente con un camion che arriva dal senso opposto: incidente mortale oggi all'incirca alla 13.30 in via Europa a San ...

Fregene - furgone si schianta per vendetta contro una discoteca : Un furgone si è schiantato contro l'ingresso di una discoteca di Fregene. L'episodio è accaduto sul lungomare di Levante nella tra 24 e il 25 giugno. Dalle prime ricostruzioni emerse, pare che il gesto non sia stato frutto di una distrazione alla guida. Il figlio del venditore ambulante, infatti, avrebbe provato a entrare nel locale notturno, ma l'ingresso gli sarebbe stato negato.L'uomo alla guida del camion dedito alla vendita di panini, ...

Roma - tragedia sulla Cassia bis - donna si lancia dal cavalcavia : camion la evita e si schianta contro il guardrail : tragedia sulla Cassia bis. Una donna si è lanciata nel vuoto da un cavalcavia ed è andata a schiantarsi contro un furgone. Dalle primissime informazioni, sembra che la donna abbia lasciato l'auto e si ...

Si schianta con lo scooter contro un'auto : morto Ciro - carabiniere in servizio : Tragico incidente questa mattina all' Eur, a Roma, dove un carabiniere di 46 anni, Ciro Terlizzi, ha perso la vita nello schianto con un'auto guidata da una famiglia rumena. Il sinistro è avvenuto in ...

Venezia - si schianta contro un van mentre torna a casa da lavoro : Matteo muore a 22 anni : Matteo Montagner, cuoco di 22 anni di Musile, è morto dopo che la sua auto si è schiantata contro un furgone. Rimasto incastrato tra le lamiere della vettura, è deceduto quasi sul colpo. Ferito il guidatore del van, che è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso. Sul caso indaga la polizia.Continua a leggere

Sotto effetto di droga al volante - va contromano e si schianta uccidendo i due figli a bordo : La donna di 25 anni trovata positiva ad alcol e droghe come la cocaina. Ha imboccato contromano un raccordo autostradale schiantandosi contro un grosso tir in uno spaventoso incidente stradale in cui i due figli di 5 e 7 anni sono morti.Continua a leggere

Al cellulare mentre guida - si schianta contro l’auto di Rebecca - incinta all’ottava mese - e la uccide : Al cellulare mentre guida, si schianta contro l’auto di Rebecca, incinta all’ottava mese, e la uccide Craig Scott, uomo d’affari gallese di 51 anni, si è schiantato contro l’auto di Rebecca Evans, uccidendo lei e il bambino che portava in grembo. Nell’incidente è rimasto ferito gravemente anche il figlio di 2 anni della donna. L’uomo […] L'articolo Al cellulare mentre guida, si schianta contro l’auto di Rebecca, ...

Al cellulare mentre guida - si schianta contro l’auto di Rebecca - incinta all’ottava mese - e la uccide : Craig Scott, uomo d'affari gallese di 51 anni, si è schiantato contro l'auto di Rebecca Evans, uccidendo lei e il bambino che portava in grembo. Nell'incidente è rimasto ferito gravemente anche il figlio di 2 anni della donna. L'uomo aveva terminato una chiamata al cellulare solo 14 secondi prima della tragedia e aveva superato il limite di velocità.Continua a leggere

Monte Urano. Si schianta con la bici contro una serrandina - ragazza trasportata in eliambulanza a Torrette : L'episodio si è verificato in via Montegrappa: erano da poco passate le 19 quando la ragazza, che stava percorrendo una strada in discesa, a un certo punto non è riuscita ad arrestare la sua marcia e ...

Milano - falchetto del Pirellone si schianta contro la vetrata di un grattacielo e muore : Milano, falchetto del Pirellone si schianta contro la vetrata di un grattacielo e muore Lo ha trovato un operaio che stava lavorando alla ristrutturazione di Torre Galfa, intanto si riaccende la polemica legata ai palazzi con vetrate Continua a leggere L'articolo Milano, falchetto del Pirellone si schianta contro la vetrata di un grattacielo e muore proviene da NewsGo.

Falco si schianta contro un grattacielo/ Uno dei volatili del Pirellone trovato morto a Milano da un operaio : Falco si schianta contro un grattacielo, uno dei volatili del Pirellone è stato ritrovato morto a Milano da un operaio che nel frattempo stava lavorando alla ristrutturazione di Torre Galfa.(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 13:12:00 GMT)

Ubriaco fradicio si schianta contro un ponte e dà la colpa alla strada : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Ubriaco fradicio si schianta ...