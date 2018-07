Si riapre la questione vaccini | un documento ministeriale potrebbe riaprire le aule ai

L’ultimo episodio di The Flash 4 chiude la questione DeVoe e riapre future ferite : chi è la misteriosa ragazza? : Ultimo episodio di The Flash 4 e nuovi colpi di scena per il team. Anche questo finale ha avuto le peculiarità di tutti gli altri: la scena emotiva con Joe West, il discorso di incoraggiamento di Barry ad uno dei suoi amici e tanta azione. Dall'altra parte, però, il pubblico ha fatto i conti con novità interessanti a cominciare dal futuro di Raplh e Wells e finendo alla misteriosa ragazza di cui finalmente è stata rivelata l'identità. Tutto ...