“Si è suicidato” Dramma choc per la super vip | suo figlio si è tolto la vita mentre lei

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Una notizia devastante per lavip: suoè morto. Si parla di suicidio. Una tragedia senza pari per Tina Turner che, in questo momento, sta soffrendo le pene dell’inferno. Raymond Craig Turner,59enne della cantante, secondo quanto riporta il Daily Mail, è stato ritrovato senzanel suo ufficio di Los Angeles. Craig si sarebbe sparato un colpo di pistola alla testa. A dare la notizia per primo è stato il sito americano TMZ che cita quanto affermato da Ed Winter, responsabile del coroner che sta indagando sul decesso dell’uomo. Il suicidio è stato praticamente confermato, ma in questo momento si attendano i risultati dell’autopsia. Craig, primogenito dell’amata cantante, era nato quando la Turner aveva soli 18 anni. Il padre era il sassofonista dei Kings of Rhythm, Raymond Hill, ma Craig era stato adottato dal secondo marito di Tina, Ike Turner. Che era ...