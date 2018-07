Si è buttata nella rissa per difendere Niccolò Bettarini | chi è e che fa Zoe Esposito

caffeinamagazine

(Di mercoledì 4 luglio 2018) “Ti abbiamo riconosciuto. Sei il figlio die della Ventura, ti ammazziamo”. Queste parole,notte tra sabato 30 giugno e domenica 1 luglio, avrebbero urlato gli aggressori contro Nicolò, il primogenito dell’ex calciatore e della conduttrice, per poi colpirlo con 9 (o 11, si dice) coltellate. È successo di fronte all’Old Fashion, noto locale milanese. Dalle prime ricostruzioni,sarebbe intervenuto perun amico che era stato avvicinato dal gruppo di aggressori e sarebbe stato aggredito con calci in faccia, pugni e con un numero indefinito di coltellate. Il ragazzo, che per fortuna non è mai stato in pericolo di vita è stato poi trasportato all’ospedale di Niguarda di Milano. Col passare delle ore, poi, emergono altri dettagli. Pare che ad aggredirlo non sarebbero stati solo i quattro ragazzi già fermati (ovvero Davide ...