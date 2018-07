Shock Colombia | minacce di morte a Bacca ed Uribe | dopo il caso Escobar c’è tanta paura!

Shock Colombia - Sanchez minacciato di morte : “farai la fine di Escobar” - calciatore ucciso dopo Usa ’94 : La Colombia si sa, ha una tifoseria molto calda, a volte anche un po’ sopra le righe: Sanchez è finito nel mirino dopo l’espulsione nella prima gara Il ritiro della Colombia è stato tristemente animato stamane, dalla notizia delle minacce di morte a Sanchez , centrocampista ex Fiorentina. “Farai la fine di Escobar”, hanno scritto alcuni tifosi su Twitter al povero calciatore , tweet prontamente cancellati dalla polizia ...

Shock in Colombia : freddato Peñaranda. Possibile delitto passionale : Doveva essere una normale serata di festa tra amici, ma per Alejandro Peñaranda Trujillo è finita tragicamente. Il 24enne attaccante del Cortuluà, che milita nella seconda divisione Colombia na, è ...

Shock nel mondo del calcio : attaccante assassinato in Colombia - ferito un compagno di squadra [NOME e DETTAGLI] : Altra notizia Shock per il mondo del calcio, l’attaccante 24enne Alejandro Penaranda è stato freddato in casa con un colpo di pistola, ferito anche il compagno di squadra Heissen Izquierdo. L’omicidio è avvenuto nel barrio ‘El Vallado’ di Cali, nella casa di Cristian Alexis Borja, calciatore del Toluca. Ecco il primo comunicato della polizia ai microfoni di radio ‘RCN’: “Secondo le prime indagini ...