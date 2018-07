eurogamer

: Shenmue I e II: Steam svela i requisiti minimi della versione PC. #Shenmue - Eurogamer_it : Shenmue I e II: Steam svela i requisiti minimi della versione PC. #Shenmue - giochiscontati : Annunciata la data d'uscita di Shenmue I & II su Steam. Ecco dove preordinarlo al prezzo più basso #Shenmue #Steam - spaziogames : Aperti i pre-order su Steam. -

(Di mercoledì 4 luglio 2018) La riedizione diI & II sarà disponibile per PC e console il prossimo 20 agosto, e a poco meno di un mese e mezzo dalla sua uscita la paginadel gioco hato isuaPC.Come potevamo aspettarci, inon chiederanno ai giocatori di dotarsi di un PC di ultima generazione ma anzi, basterà possedere una macchina dalle componenti piuttosto umili per godersi questi due primi due capitolisaga di. Il sistema operativo minimo supportato è Windows 7 e saranno necessari solo 8 GB di RAM, insieme a una scheda grafica NVIDIA GeForce GTX 650 Ti o una AMD Radeon 6990.Ecco nel dettaglio le specifiche PC minime diI & II, così come sono riportate da Wccftech:Read more…