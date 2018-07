Serie A | ultimi giorni di relax | le foto dei calciatori in vacanza

Supernatural 14 sarà la stagione più corta degli ultimi 10 anni : l’episodio 300 chiuderà la Serie? : "La serie andrà avanti fino a che i due protagonisti lo vorranno", con queste parole tutti pensavano che Supernatural 14 non sarebbe stato l'ultimo capitolo della saga dei fratelli Winchester ma forse tutto è cambiato e i fan adesso tremano. Sicuramente non si tratta di niente di grave ed è solo un modo per chiudere in bellezza una stagione, fatto sta che Supernatural 14 sarà la più corta della storia o quasi. Dalla sesta stagione, tutte sono ...

Serie A - si completa il puzzle dei portieri : Fiorentina e Sampdoria hanno in mano gli ultimi “pezzi” : La Serie A, in chiave calciomercato, è stata animata in questa prima fase da un valzer di portieri non indifferente che ha toccato diversi club del campionato La Serie A sta vedendo andare in scena un vero e proprio valzer dei portieri. Mai tanti ‘estremi difensori’ hanno cambiato casacca in una sola estate, tutto è partito dall’addio di Gigi Buffon alla Juventus. Il posto lasciato vacante in bianconero, è stato colmato da ...

Calciomercato Serie A - oltre 3 miliardi di euro spesi negli ultimi 8 anni : Juve prima - seguono Inter e Roma : Tanta spesa, tanta resa Milioni su milioni, sono tantissimi e sempre in aumento quelli che girano nel mondo del Calciomercato. A testimonianza ci sono gli oltre 3 miliardi investiti in giocatori ...

Suits - in Italia gli ultimi episodi della Serie con Meghan Markle : Sono in onda dal 4 giugno sulla piattaforma di Premium Stories gli episodi conclusivi della settima stagione di Suits . Il dramma legale di grande successo in America, e molto apprezzato anche in ...

Dark Polo Gang la Serie - gli ultimi 3 episodi su TimVision : Dopo aver segnato il record assoluto di visualizzazioni sulla piattaforma di TIM, “Dark Polo Gang – La serie”, l’ultima produzione originale di TimVision, coprodotta con Oplon Film in associazione con Ring Film, scritta da Carlo Salsa e Federico Lodoli, diretta da Carlo Lavagna e Tommaso Bertani, arriva al suo season finale. Domani, allo scoccare della mezzanotte tra giovedì 24 e venerdì 25 maggio, verranno infatti rilasciati in esclusiva ...

Dark Polo Gang la Serie - gli ultimi 3 episodi su TimVision : Dopo aver segnato il record assoluto di visualizzazioni sulla piattaforma di TIM, “Dark Polo Gang – La serie”, l’ultima produzione originale di TimVision, coprodotta con Oplon Film in associazione con Ring Film, scritta da Carlo Salsa e Federico Lodoli, diretta da Carlo Lavagna e Tommaso Bertani, arriva al suo season finale. Domani, allo scoccare della mezzanotte tra giovedì 24 e venerdì 25 maggio, verranno infatti rilasciati in esclusiva ...

Hawaii Five-0 8 su Rai2 - anticipazioni ultimi episodi del 24 maggio prima della pausa : quando torna la Serie? : Ultimo appuntamento (almeno per ora) con la squadra di Hawaii Five-0 8 su Rai2. Infatti, a quanto si legge sulla Guida TV di RaiPlay, la prossima settimana non vi è traccia della serie nella programmazione. Il procedural targato CBS quindi si ferma con il terzo e quarto episodio dell'ottava stagione, per poi riprendere, si spera, in piena estate, se non in autunno. Si intitola “Lezioni di pianoforte” l'episodio 8x03 di Hawaii Five-0 8, in cui ...

Dark Polo Gang la Serie - gli ultimi 3 episodi su TimVision : Dopo aver segnato il record assoluto di visualizzazioni sulla piattaforma di TIM, “Dark Polo Gang – La serie”, l’ultima produzione originale di TimVision, coprodotta con Oplon Film in associazione con Ring Film, scritta da Carlo Salsa e Federico Lodoli, diretta da Carlo Lavagna e Tommaso Bertani, arriva al suo season finale. Domani, allo scoccare della mezzanotte tra giovedì 24 e venerdì 25 maggio, verranno infatti rilasciati in esclusiva ...

La Serie A chiude col record di spettatori degli ultimi dieci anni : La Serie A Tim 2017/2018 stabilisce il nuovo record stagionale relativo alle presenze negli stadi. Oltre 321mila tifosi hanno assistito alle gare dell' ultima giornata di Campionato , 32.189 a partita,...

Palermo - ultimi 180' della 'regular season' sognando la Serie A Video : Oggi in campo la Serie B. Fischio d'inizio alle ore 15. L'Empoli gia' promosso in Serie A sara' impegnato a Brescia. Il Palermo di Roberto Stellone dovra' vedersela con il Cesena: da una parte i rosanero lanciati verso la conquista del secondo posto, dall'altra i romagnoli non ancora salvi e decisi a non lasciare nulla d'intentato per portare almeno un punto a casa. Alla promozione diretta in Serie A [Video] puntano anche il Frosinone, che ...

Biglietti Udinese-Inter - Serie A (6 maggio) : come acquistare gli ultimi tickets per la partita della Dacia Arena : Domenica 6 maggio, alle ore 12.30, il Lunch match della 36ma giornata del campionato di calcio di Serie A sarà tra l’Udinese e l’Inter. Una sfida densa di significati per entrambe le compagini che hanno la necessità di fare punti per obiettivi diversi. I friulani, reduci da un periodo molto complicato, hanno cambiato guidata tecnica: via Massimo Oddo ed in panchina l’ex calciatore della Juventus Igor Tudor. Situazione ...

Biglietti Chievo-Crotone - Serie A (6 maggio) : come acquistare gli ultimi tickets per la partita del Bentegodi : Domenica 6 maggio allo stadio Bentegodi di Verona andrà in scena una sfida molto importante per i bassi fondi della graduatoria del campionato di calcio di Serie A tra il Chievo ed il Crotone, valida per la 36ma giornata del torneo nazionale. Un match importante quello del rettangolo di gioco verone. I clivensi avranno un nuovo mister in panchina: esonerato Maran e promozione, dalla Primavera alla prima squadra, di Lorenzo D’Anna. ...

Biglietti Juventus-Bologna - Serie A (5 maggio) : come acquistare gli ultimi tickets per la partita dell’Allianz Stadium : Sabato 5 maggio alle ore 20.45 l’Allianz Stadium sarà teatro dell’anticipo serale della 36esima giornata di Serie A tra la Juventus ed il Bologna. I bianconeri, reduci dal sofferto successo nel Derby d’Italia di San Siro contro l’Inter, hanno portato il loro vantaggio a +4 sul Napoli in vetta alla graduatoria generale, quando mancano tre turni al termine del campionato, approfittando del ko dei partenopei nella trasferta ...

Biglietti Napoli-Torino - Serie A (6 maggio) : come acquistare gli ultimi tickets per la partita del San Paolo : Domenica 6 maggio lo stadio San Paolo sarà teatro del confronto tra Napoli e Torino, valido per la 36esima giornata di Serie A. Gli uomini di Maurizio Sarri, reduci dal ko di Firenze, debbono reagire al risultato negativo ed alla delusione di aver visto scappare la Juventus, in testa con 4 punti di vantaggio a tre giornate dal termine. Dopo i fuochi d’artificio del post partita dell’Allianz Stadium, quelli delle polemiche sugli ...