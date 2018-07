Serie A 2018-2019 | ritiro e amichevoli estive di tutte le squadre

Basket - Serie A - mercato 2018-19 : la Fiat Torino riporta in Italia Carlos Delfino - oro olimpico nel 2004 : Colpo di rilievo per la Fiat Auxilium Torino, che si assicura le prestazioni di Carlos Delfino (guardia, 198 cm per 104 kg). A quasi 36 anni, l’argentino torna dunque in Italia, dove aveva giocato per l’ultima volta 14 anni fa con la Fortitudo Bologna allora targata Skipper (ultima squadra Italiana, fra l’altro, ad andare in finale di Eurolega). Nato a Santa Fe il 29 agosto 1982, Delfino, che ha la doppia nazionalità ...

Serie TV Netflix luglio 2018/ Da Riverdale a El Chapo e Orange is the new black - tutte le nuove uscite : Serie TV Netflix luglio 2018, tutte le nuove uscite della famosa piattaforma in streaming: da Riverdale a El Chapo e Orange is the new black, trame e date delle varie stagioni.(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 18:58:00 GMT)

Sky Sport : dal 2 luglio 2018 - i nuovi canali Football - Arena - Golf - NBA e Serie A : Oggi, lunedì 2 luglio 2018, ha avuto inizio il nuovo corso di Sky Sport con un bouquet di nuovi canali e riconferme.Sul canale 200, oggi, si è acceso il nuovo Sky Sport 24, il canale all-news Sportivo di Sky che festeggia i dieci anni con un cambiamento anche per quanto concerne la veste grafica.prosegui la letturaSky Sport: dal 2 luglio 2018, i nuovi canali Football, Arena, Golf, NBA e Serie A pubblicato su TVBlog.it 02 luglio 2018 ...

Tuffi grandi altezze - World Series Bilbao 2018 : vince l’americano Lo Bue. Sesto Alessandro De Rose : Sesto posizione per Alessandro De Rose nella tappa di Bilbao delle World Series di Tuffi dalle grande altezze. Una scenografia meravigliosa con una piattaforma a 27 metri di altezza sul ponte La Salve ed il museo Guggenheim sullo sfondo. Trionfo americano in quel di Bilbao, con gli USA che piazzano anche due atleti sul podio. La vittoria è andata a Steve Lo Bue, campione del mondo in carica e primo nella classifica generale, con un punteggio ...

Baseball - Serie A1 2018 : San Marino concede il bis e torna in corsa : Dopo due inning senza pericoli per Lugo e Maestri, al 3° la T&A passa e segna quattro punti con due valide. A riempire le basi ci pensano i quattro ball a Babini e Pulzetti, più il singolo di Ferrini: sul tabellone ci sono due out, con San Marino che però sfrutta al massimo il turno di De Wolf (ancora base ball, entra il punto automatico dell’1-0) e soprattutto Bermudez, che infila un doppio a destra che ‘sparecchia’ tutto e ...

Baseball - Serie A1 2018 : l’UnipolSai Bologna non lascia scampo al Città di Nettuno : Ancora Unipolsai. Doppietta sul Città di Nettuno, di nuovo con sei punti di differenza. La Frigani-band concede il bis, con 7 punti segnati contro 1. Sei dei sette raccolti fra quarto e quinto inning. Per la capolista, quattro valide al 4° (solo homer di Marval per l’1 – 0, triplo da 2 punti di Vaglio), c’è uno Scotti che non argina il dopo-Frias. Poi, fra Flores e Lampe, il conto sul tabellone fa 7 a 0, con due valide ...

Baseball - Serie A1 2018 : comoda doppietta per i Pirati Rimini : I Pirati si regalano un altro sabato di tranquillità e dopo la manifesta contro Parma una settimana fa, liquidano Padova 6-1 bissando il successo di 24 ore prima. Alla squadra di Ceccaroli basta segnare 4 punti nel corso del terzo inning e la partita diventa in discesa. Così il manager scudettato può dar spazio a tutto il suo ampio bullpen, cominciando dal partente Bassani e terminando con Ruiz, rientrato un paio di giorni fa dal Venezuela. Dopo ...

Pronostico Lillestrom vs Stromsgodset - Norway EliteSerien 2-7-2018 e Analisi : Norvegia Elitserien, 15^ giornata, Analisi e Pronostico di Lillestrom-Stromsgodset, lunedì 2 luglio 2018. Gli uomini di Arne Erlandsen vogliono allontanarsi dalla zona rossa. Lillestrom–Stromsgodset, lunedì 2 luglio. Tre punti di distanza, ma con obiettivi diversi. Il Lillestrom ospita lo Stromsgodset in questa quindicesima giornata di Elitserien. I padroni di casa cercheranno di togliesi dal rischio della zona rossa, mentre gli ...

Baseball - Serie A1 2018 : vittoria preziosa per San Marino che continua a sperare nei playoff : La mazza di De Wolf, la difesa di Albanese. La T&A interrompe la Serie negativa contro le squadre che la precedono in classifica (era arrivata a quota 8) battendo 2-0 Parma e tenendo vive le speranze play-off. San Marino vince perché la difesa in otto inning su nove riesce a far sempre qualcosa di buono. Nel primo, nell’ottavo e nel nono ci sono tre fondamentali doppi giochi (due su Sambucci), al secondo, terzo e quarto tre preziosi ...

Baseball - Serie A1 2018 : Bologna vince il 14° match di fila. Ko Città di Nettuno : E così Lele Frignani ha potuto festeggiare, appunto ieri, il suo 41esimo compleanno potendo dire di aver completato una mezza regular season senza sconfitte. Con il 6 a 0 sulla Città di Nettuno per l’Unipolsai fanno 18 centri, contro una sola persa, 14 vinte di seguito. Unica sconfitta in gara-uno all’andata proprio contro la formazione di Guglielmo di Trinci. La partita. Difficile da “decifrare”. Perché, ad esempio, al ...

Baseball - Serie A1 2018 : Rimini sbanca Padova con un Ustariz sopra le righe : Il Rimini Baseball sbanca il diamante del Plebiscito in gara1 vincendo largamente per 12-1 contro il Tommasin Padova. I Pirati hanno subito approcciato alla grande la gara producendo ben 10 punti nel primo terzo di partita che hanno di fatto agevolato il compito per il partente riminese Duran. Partono subito forte i Pirati contro il partente Padovano Pino, il leadoff neroarancio Noguera tocca un singolo, poi la battuta in doppio gioco di ...

Serie B 2018/21 : diritti TV assegnati a Perform. Tutte le partite in diretta su DAZN a 9 - 99 euro al mese : DAZN Le partite delle prossime tre stagioni della Serie B, dal 2018 al 2021, saranno trasmesse da Perform attraverso il servizio live e on demand di sport in streaming DAZN. A fronte di un corrispettivo di 22 milioni di euro (più bonus), la Lega Calcio ha assegnato alla società inglese i diritti tv del campionato cadetto. DAZN, dunque, garantirà ad ogni turno Tutte le undici partite previste in calendario (compresi playout e playoff a fine ...

Calcio - Serie B : assegnati i diritti televisivi per il triennio 2018-21. Dove si vedranno le partite? : Quest’oggi sono stati assegnati i diritti televisivi per il triennio 2018-21 della Serie B di Calcio. Ad aggiudicarsi il pacchetto principale è stata Perform, che si era già assicurata tre partite a giornata per la Seria, con un’offerta di 22 milioni a stagione più bonus. Le partite verranno quindi trasmesse in diretta streaming sulla piattaforma a pagamento Dazn. L’anticipo del venerdì sarà invece visibile anche in chiaro gratuitamente, con la ...