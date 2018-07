Sequestro fondi Lega | “Attacco a democrazia” Per bloccare il denaro non servirà un nuovo

La Lega chiede un incontro a Mattarella : «Sequestro fondi attacco a democrazia» : Fonti del Carroccio: «Vogliono mettere fuori gioco per via giudiziaria il primo partito italiano». Il Pd: «È grave tirare in ballo il Colle»

La Lega : «Sequestro fondi attacco a democrazia». Appello a Mattarella : È una sentenza politica senza senso giuridico. La Lega non ha paura, c'è clima di grande tranquillità e serenità anche se c'è la consapevolezza che 'ci vogliono impedire di lavorare ed esistere'. ...

Sequestro fondi Lega Nord - Salvini : riguarda fatti di 10 anni fa : "Quei 49 milioni di euro non ci sono, posso fare una colletta, ma è un processo politico che riguarda fatti di 10 anni fa su soldi che io non ho mai visto". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'...

