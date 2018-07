Sequestro fondi | la Lega chiede incontro  a Mattarella | «Attacco alla democrazia»

La Lega : « Sequestro fondi attacco alla democrazia. Incontro con Mattarella» : «Vogliono mettere fuori gioco per via giudiziaria il primo partito italiano», dicono fonti della Lega . Il partito vuole chiedere un Incontro al Capo dello Stato Mattarella

Sequestro fondi Lega Nord - Salvini : riguarda fatti di 10 anni fa : "Quei 49 milioni di euro non ci sono, posso fare una colletta, ma è un processo politico che riguarda fatti di 10 anni fa su soldi che io non ho mai visto". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'...

La Corte di Cassazione ha ordinato il sequestro di tutti i fondi della Lega, e ha stabilito che ogni somma di denaro riferibile al partito guidato dal ministro dell'Interno Matteo Salvini debba essere sequestrata "ovunque venga rinvenuta". La decisione è