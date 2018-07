Sequestro dei fondi della Lega Matteo Salvini incontrerà Sergio Mattarella

L'inchiesta che ha portato al Sequestro dei beni della Lega - spiegata : L'inchiesta, deflagrata nel 2012, riguarda il periodo tra il 2008 e il 2010, anni durante i quali, si legge sul Fatto Quotidiano , sarebbero stati presentati rendiconti irregolari al Parlamento per ...

La Cassazione ordina il Sequestro dei 49 mln che la Lega deve allo Stato. Salvini : un processo politico' : Per la procura di Genova sarebbero frutto della truffa allo stato sui rimborsi elettorali per cui Bossi è stato condannato in primo grado. 'È evidente che diamo fastidio' dice il leader della Lega ...

Lega - cosa c’è da sapere sul Sequestro dei beni chiesto dalla Cassazione : Foto LaPresse – Stefano Porta La Corte di Cassazione ha disposto che tutti i fondi della Lega devono essere sequestrati ovunque essi si trovino, fino a risarcire lo Stato dei 49 milioni di euro ottenuti illecitamente tra il 2008 e il 2010, tramite una truffa sui rimborsi elettorali. Truffa per la quale sono stati condannati l’ex leader del Carroccio Umberto Bossi, il tesoriere Francesco Belsito e altre 5 persone, 3 delle quali dipendenti ...

Cassazione dispone Sequestro dei 48 milioni alla Lega. Centemero : diamo fastidio : Roma, 3 lug. , askanews, 'Forse l'efficacia dell'azione di governo della Lega dà fastidio a qualcuno, ma non ci fermeranno certo così'. Così Giulio Centemero, deputato della Lega e amministratore del ...

Sequestro di lumache vive dirette a Narzole : "Le regole vanno rispettate - la salute dei consumatori non può essere mercificata" : ... il presidente dell'Associazione Nazionale Elicicoltori Simone Sampò dichiara l'estraneità della Chiocciola Metodo Cherasco al fatto di cronaca. 'La disciplina che regola l'importazione di animali ...

Eredi Bertè - nuovo incendio a Mortara/ Ultime notizie video : fiamme in uno dei capannoni sotto Sequestro : Eredi Bertè, nuovo incendio a Mortara: video. Ultime notizie: fiamme in uno dei capannoni sotto sequestro dal maxi rogo del settembre 2017 e per il quale è in corso un'indagine(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 18:07:00 GMT)

Preso il rapinatore dei furgoni : in un'occasione sequestrò le vittime : È stato identificato e arrestato dai carabinieri un rapinatore di autisti impegnati nel giro di consegne di generi alimentari. I militari della compagnia Napoli-Vomero hanno dato esecuzione ad un'...

Padova - incidente Acciaierie Venete : stabili le condizioni dei feriti : stabilimento sotto Sequestro : Sono stabili, anche se ancora molto gravi, le condizioni degli operai rimasti coinvolti ieri nell'incidente alle Acciaierie Venete di Padova, investiti da una colata di acciaio fuso. I feriti sono ...