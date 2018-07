Sequestrate 100 tonnellate di cibo “bio” irregolare | farine scadute e topi nelle aziende

fanpage

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Più di 100dibiosono statedai carabinieri dei Nas nel corso di 186 controlli compiuti fra marzo e maggio nella filiera biologica. Gli accertamenti hanno portato alla scoperta di 1500 confezioni di alimenti non idonei alla commercializzazione, nell'etichettatura, per la tracciabilità o per ragioni igieniche e di scadenza.