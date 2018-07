Senza immigrati il sistema pensionistico salta Relazione Inps insiste | Squilibri

huffingtonpost

(Di mercoledì 4 luglio 2018) A fine 2017 l'eroga quasi 15,5 milioni di pensioni, l'importo lordo mensile è di 1.513 euro. Ci sono tuttavia oltre 5,5 milioni di pensionati sotto i 1.000 euro al mese. È quanto si legge nellaannuale dell'. Il presidente Tito Boeri fotografa un quadro allarmato dell'Italia: un Paese in cui la povertà aumenta, in cui ilnon tieneil contributo degli, in cui crescono sensibilmente i giovani in fuga, anche perché aumenta la percentuale di lavoratori precari e 2,5 milioni di persone percepiscono un salario inferiore a 8,50 euro l'ora.L'ITALIA INVECCHIA,MIGRANTI ILNON TIENE. C'è un dato che, più di altri, sottolinea la crisi demografica italiana. Le pensioni percepite dai pensionati dai 70 anni in su hanno assorbito nel 2016 il 56% della spesa pensionistica complessiva. Era il ...