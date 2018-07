Sentenze pilotate - arrestato ex giudice Cga Sicilia Giuseppe Mineo : Sentenze pilotate , arrestato ex giudice Cga Sicilia Giuseppe Mineo Per l'ex giudice del Consiglio di Giustizia Amministrativa l'accusa è di aver "pilotato" alcune Sentenze . Il provvedimento è stato disposto dal gip di Messina su richiesta della procura Parole chiave: ...

Sentenze pilotate - arrestato giudice del Cga : Giuseppe Mineo accusato di corruzione dopo le confessioni dell'avvocato Amara : Era stato indicato dal governo Renzi al Consiglio di Stato ma la nomina non fu ratificata perchè era stato già sanzionato per il ritardo nel deposito delle Sentenze . Avrebbe favorito il maxirisarcimento alla Open Land da parte del Comune di Siracusa

Consiglio di Stato - le ammissioni di Amara : “Diciotto Sentenze pilotate per riassegnare appalti. Anche quelli Consip” : Diciotto decisioni “aggiustate”, in cambio di mazzette e regali, in modo da riassegnare appalti da centinaia di milioni, compresi quelli della centrale acquisti della pubblica amministrazione Consip. Compreso quello per l’affidamento dei servizi di pulizia nelle scuole, finito nel mirino dell’Anac e oggetto di una multa dell’Antitrust. Accadeva nelle aule del Consiglio di Stato, come ipotizzato dai pm di Roma e come ...