ilfattoquotidiano

: Senato, Brambilla presidente dell’intergruppo per i diritti degli animali: “Ora hanno la loro lobby”… - Cascavel47 : Senato, Brambilla presidente dell’intergruppo per i diritti degli animali: “Ora hanno la loro lobby”… - TutteLeNotizie : Senato, Brambilla presidente dell’intergruppo per i diritti degli animali: “Ora hanno la… - fattoquotidiano : Senato, Brambilla presidente del intergruppo per i diritti degli animali: “Ora hanno la loro lobby” -

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Il momento di massimo clamore l’ha raggiunto forse facendo immortalare Silvio Berlusconi mentre allattava un agnello la domenica della Palme del 2017. Un anno dopo, Michela Vittoriaè riuscita in un obiettivo molto più modesto ma più concreto: varare inun intergruppo parlamentare per i. Si tratta di un’associazione informale tra deputati eri che ha ovviamente eletto comela promotrice dell’iniziativa, cioè la stessa ex ministra berlusconiana.del Movimentosta e della Lega italiana difesae ambiente,è la costolasta di Forza Italia. Nel 2016, ad esempio, aveva portato per la prima volta un cane in Parlamento per chiedere la modifica dell’articolo 9 della Costituzione, affiancando alla tutela dell’ambiente quella di tutte le specie. “Anche gli ...