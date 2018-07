“Sei morta in modo ingiusto” Lisa | vita spezzata così a 16 anni | nessuno si dà pace

caffeinamagazine

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Tragico incidente stradale ieri sera alle 21.30 in viale della Resistenza a Savignano, in provincia di Cesena, a duecento metri a mare dall’ingresso del Seven Sporting Club. La vittima èLazzaretti, 16. Proveniente da via Euclide, vicino a via Gaggio dove abitava con i genitori e la sorella più piccola,Lazzaretti, era insieme alle sue amiche stava attraversando la strada a piedi da ovest verso est, quando è stata travolta da una Fiat Punto che procedeva in direzione monte mare condotta da un giovane della zona. Le cause sono ancora in corso di accertamento da parte della polstrada.ha sbattuto la testa sul vetro anteriore poi è caduta per terra esanime. Subito è arrivata sul posto l’ambulanza del 118 e l’automedica con i sanitari che, viste le gravissime condizioni in cui si trovava, non rispondendo ad alcuna sollecitazione, hanno cercato per tre quarti d’ora ...