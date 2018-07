Seduta molto negativa per il comparto tecnologico a Milano - -2 - 44% - - giornata in discesa per Reply - -3 - 09% - : Rosso per l' indice delle società High Tech italiane che supera l'andamento in discesa dell' EURO STOXX Technology . Il FTSE Italia Technology ha aperto la giornata a quota 68.020,51 con una perdita ...

Piazza Affari : Seduta molto difficile per STMicroelectronics : Affonda sul mercato l' azienda italo-francese di semiconduttori , che soffre con un calo del 2,40%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , evidenzia un ...

Seduta molto negativa per il comparto media dell'Italia - -1 - 86% - - giornata da dimenticare per Mediaset - -3 - 65% - : Teleborsa, - Rosso per il settore Entertainment & media a Piazza Affari che supera l'andamento in discesa dell'EURO STOXX media. Il FTSE Italia media ha chiuso la giornata a quota 10.554,85 con una ...

Seduta molto negativa per il comparto media dell'Italia - -2 - 02% - : Teleborsa, - Rosso per il settore Entertainment & media a Piazza Affari che supera l'andamento in discesa dell'EURO STOXX media. Il FTSE Italia media ha aperto la giornata a quota 10776,41 con una ...

Piazza Affari : Seduta molto difficile per Aeffe : Ribasso scomposto per la società italiana di articoli e accessori per l'abbigliamento , che esibisce una perdita secca del 3,66% sui valori precedenti. Lo scenario su base settimanale di Aeffe rileva ...

Seduta molto negativa per l'indice del settore telecomunicazioni italiano - -2 - 36% - - flessione scomposta per Telecom Italia - -2 - 89% - : Teleborsa, - Rosso per il comparto Telecomunicazioni in Italia che supera l'andamento in discesa dell'EURO STOXX Telecommunications. Il FTSE Italia Telecommunications ha chiuso la giornata a quota ...

Piazza Affari : Seduta molto difficile per Rai Way : A picco Rai Way , che presenta un pessimo -2,1%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Rai Way , che ...

Seduta molto difficile per OVS : Aggressivo ribasso per il leader dell'abbigliamento in Italia , che passa di mano in perdita del 2,89%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in ...

Seduta molto difficile per Ryder System : In forte ribasso Ryder System , che mostra un disastroso -3,25%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , evidenzia un rallentamento del trend di Ryder ...