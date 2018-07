Se Kurz chiude | noi chiudiamo di più

Austria chiude Brennero : bilaterale Salvini-Seehofer/ Migranti - vertice Italia-Germania poi incontro con Kurz : Migranti, Austria minaccia di chiudere il Brennero dopo l'accordo tra Merkel e Seehofer in Germania: Salvini, "ci guadagniamo noi", mentre Moavero "serve cooperazione rinnovata in Ue"(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 20:30:00 GMT)

AUSTRIA - Kurz chiude 7 MOSCHEE ED ESPELLE IMAM/ Ultime notizie : il vicecancelliere Strache - "È solo l'inizio" : AUSTRIA CHIUDE 7 MOSCHEE e ESPELLE IMAM vicini a Turchia: pugno duro di Vienna contro predicatori dell'Atib, il cancelliere KURZ sottolinea che "non c'è spazio per radicalizzazioni"(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 17:27:00 GMT)

Austria - Kurz chiude 7 moschee ed espelle imam/ Ultime notizie : Calderoli - “Vienna ferma deriva estremista” : Austria chiude 7 moschee e espelle imam vicini a Turchia: pugno duro di Vienna contro predicatori dell'Atib, il cancelliere Kurz sottolinea che "non c'è spazio per radicalizzazioni"(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 16:12:00 GMT)

AUSTRIA CHIUDE 7 MOSCHEE : SALVINI “NO ESTREMISMO ISLAM”/ Espulsi imam - Turchia vs Vienna : “Kurz razzista” : AUSTRIA CHIUDE 7 MOSCHEE e espelle imam vicini a Turchia: pugno duro di Vienna contro predicatori dell'Atib, il cancelliere Kurz sottolinea che "non c'è spazio per radicalizzazioni"(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 12:48:00 GMT)

Austria chiude 7 moschee e espelle Imam vicini a Turchia/ Vienna - Kurz : "Non c'è spazio per radicalizzazioni" : Austria chiude 7 moschee e espelle Imam vicini a Turchia: pugno duro di Vienna contro predicatori dell'Atib, il cancelliere Kurz sottolinea che "non c'è spazio per radicalizzazioni"(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 11:54:00 GMT)

Austria - linea dura del cancelliere Kurz : chiude 7 moschee - espellerà gli imam : I capi religiosi dell’associazione Atib sono accusati di finanziamenti illeciti dall’estero e di violazione della legge Austriaca sull’islam