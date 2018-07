SCUOLA Esame di terza media | tutti promossi | viva il Gattopardo

Sanremo - studenti incendiano la SCUOLA per evitare di fare l’esame di maturità : L'istituto è stato evacuato dopo che è stato appiccato un incendio in un'aula vuota. Le fiamme sono state subito domate, gli esami sono ripresi dopo un'ora.Continua a leggere

Anche Il Volo fa l’esame di maturità : Piero Barone sui banchi di SCUOLA : Anche i cantanti che diventano famosi praticamente da minorenni, a un certo punto, scelgono di tornare sui propri passi e di fare la maturità. È questo il caso di Piero Barone, uno dei tre cantanti che compongono il notorio trio de Il Volo (che di recente hanno lasciato il bel canto per darsi a una svolta pop più latineggiante). Originario di Naro, in provincia di Agrigento, Barone è tornato sui banchi di scuola per sostenere l’esame ...

SCUOLA - al via il nuovo esame di terza media : tutte le novità : Iniziano gli esami conclusivi del I ciclo d'Istruzione, secondo il calendario definito da ciascuna istituzione scolastica. Oltre 560.000 ragazzi agli esami, per un totale di 27.270 classi. Molte le novità per le studentesse e gli studenti...

Maturità - l'ultimo 'ultimo giorno di SCUOLA' tra nostalgia e ansia d'esame : Per l'ultima volta, hanno indossato lo zaino e si sono seduti al loro banco: tra pochissimo " se promossi all'esame di Stato - saranno ormai "maturi" per entrare nel mondo degli adulti. Sceglieranno ...

