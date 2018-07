Scontro Salvini-Boeri | ma Di Maio difende il presidente dell' Inps

Decreto dignità - Salvini 'L Aula lo renderà più efficiente'. Stop di Di Maio. Ed è Scontro anche su Boeri : servono più immigrati per fare lavori che gli italiani non vogliono più fare..." Presidente #Inps continua a fare politica, ignorando la voglia di lavorare di tantissimi italiani. Vive su Marte? - ...

Nuovo Scontro Salvini-Saviano : Nuovo scontro a distanza tra Matteo Salvini e Roberto Saviano . Interpellato ancora una volta sulla possibilità che venga tolta la scorta allo scrittore napoletano , il vicepremier leghista, in ...

Scontro Salvini-Boeri sui migranti : Il presidente dell'Inps continua a fare politica - ha aggiunto -, ignorando la voglia di lavorare , e di fare figli, di tantissimi italiani".

Conte : Salvini? Ci sono opinioni personali ma nessuno Scontro : Roma, 3 lug. , askanews, 'La realtà di lavoro del nostro gruppo è molto diversa da come viene rappresentata, nelle nostre riunioni non trovereste traccia di scontri e diverbi, leggiamo i giornali per ...

Salvini - "Lega delle Leghe in Ue"/ Da Pontida 'scompare' il Nord : "via élite da Europa". Scontro con M5s : Matteo Salvini, "Lega delle Leghe in Ue: via le elite dall'Europa": da Pontida "scompare" il Nord e parte la caccia verso il 40%. Scontro con M5s: il progetto di "nuova" Destra europea

Europee - Salvini : Scontro élite-popoli : 11.17 "Le Europee dell'anno prossimo saranno un referendum fra l'Europa delle élite, delle banche, della finanza, dell'immigrazione e del precariato, e l'Europa dei popoli e del lavoro". Così il ministro dell'Interno e vicepremier, Salvini, parlando con i giornalisti a Pontida. Salvini ha ribadito il progetto di "alleanza internazionale dei populisti, che per me è un complimento". Quanto al nodo migranti e alle Ong: "I porti per chi traffica ...

Migranti - sui porti è Scontro tra Salvini e FicoDi Maio sul collega : "Parla solo a titolo personale" : Intanto dal Viminale trapelano i motivi di "ordine pubblico" che hanno spinto Salvini a vietare l'ingresso alla nave di Open Arms,

Fico : «Io i porti non li chiuderei». Migranti - è Scontro con Salvini : 'Io i porti non li chiuderei'. Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico all'uscita dell'hotspot di Pozzallo in Sicilia. Una visita a sorpresa nel centro di identificazione che ha ospitato ...

La telefonata a Di Maio : Conte e lo Scontro con Salvini - retroscena caldo : Era tornato in albergo convinto di avere tra le mani il documento del trionfo, Giuseppe Conte . Invece il premier, dopo riposino e doccia veloce, si è trovato di fronte al bombardamento di Matteo ...

PENSIONI - SALVINI CONTRO BOERI SU 'CALO IMMIGRATI'/ Lo Scontro Lega-Inps parte da lontano.. : Riforma PENSIONI 2018, ultime notizie. Le parole di Matteo SALVINI: smonteremo la Legge Fornero con la Quota 100. Tutti gli aggiornamenti sulla previdenza

Migranti - Romano : “Salvini spieghi in Parlamento morte 120 persone”. Scontro con Borgonovo che lascia la trasmissione : Seconda parte dello Scontro avvenuto a L’Aria che Tira Estate (La7) sulla testimonianza di Giulia Bertoni, la giovane volontaria cesenate che dal 15 al 21 giugno è stata a bordo di una ong e ha assistito impotente al probabile annegamento di 120 Migranti su un gommone. Il deputato Pd Andrea Romano commenta: “Quella nave ong poteva salvare 120 persone, ma non ha potuto farlo su ordine del governo italiano, perché M.R.C.C. prende ordini dal ...