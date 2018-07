Scontri nel derby con la Salernitana | revocato l' obbligo di firma agli ultras biancoverdi

Nantes - la polizia uccide giovane durante un controllo - Scontri nella notte. Belloubet lancia un appello alla calma : Un giovane ucciso durante un controllo di polizia e a Nantes scoppia la rivolta. Un ventenne pregiudicato è stato fermato nella notte perché sospettato di far parte di un gruppo di trafficanti di droga. Il giovane era già noto alle forze dell’ordine per la partecipazione a rapine commesse da bande organizzate e per traffico di stupefacenti. Contro di lui era già stato spiccato un mandato di cattura. Fermato nella notte fra il 3 e il 4 luglio, ...

Nigeria, scontri in villaggi nel centro del Paese: 86 morti