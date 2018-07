SCLEROSI MULTIPLA | COSA AUMENTA IL RISCHIO Geni | fumo | solventi e petrolio | fondamentale

Per la prima volta trapiantate cellule staminali in pazienti con SCLEROSI multipla : Il primo trapianto di cellule staminali su pazienti con sclerosi multipla è stato eseguito in Italia ed è stato un successo. I pazienti infusi non hanno avuto alcun effetto collaterale: si tratta di individui affetti dalla forma più brutale della malattia, quella detta "secondaria progressiva" che non ha molte armi dal punto di vista terapeutico. Il trapianto è stato diretto ed annunciato dal direttore scientifico di Revert Onlus, il dr. Angelo ...

La danza contro la SCLEROSI MULTIPLA : a Carmiano questa sera i ballerini Cottini e Pico Plaja - : Un passo di danza come antidoto, una coreografia come vera e propria terapia per combattere la sclerosi multipla. Sarà una domenica sera dalle grandi emozioni quella in programma questa sera, dalle ...

SCLEROSI MULTIPLA curata con staminali/ Angelo Vescovi : "Orgogliosi di quanto raggiunto" : Sclerosi multipla curata con staminali, trapianto di cellule potrebbe guarire la malattia autoimmune. I primi tre pazienti a cui è stata eseguita la cura speriamentale reagiscono bene.(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 19:00:00 GMT)

SCLEROSI MULTIPLA - terminato il primo trapianto di cellule staminali : Le cellule staminali per curare la Sclerosi multipla. Per la prima volta è stato completato il trapianto di cellule staminali cerebrali umane sui primi tre pazientiLa speirimentazione clinica di fase I sulla Sclerosi multipla secondaria progressiva è stata avviata dall'Associazione Revert Onlus e l'Irccs Casa Sollievo della Sofferenza, in collaborazione con la Fondazione cellule staminali di Terni, l'Azienda ospedaliera Santa Maria di Terni, lo ...

Staminali su pazienti con SCLEROSI MULTIPLA : sperimentazione positiva - : Il test è coordinato da Angelo Vescovi, direttore scientifico di Revert Onlus e dell'Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo: le persone "stanno bene, non abbiamo rilevato ...

Staminali : cerebrali contro SCLEROSI MULTIPLA - trattati 3 pazienti italiani : Completato il trapianto di cellule Staminali cerebrali umane sul primo gruppo di pazienti per una sperimentazione clinica di fase I sulla sclerosi multipla secondaria progressiva. Ad annunciarlo l’Associazione Revert Onlus e l’Irccs Casa Sollievo della Sofferenza, in collaborazione con la Fondazione cellule Staminali di Terni, l’Azienda ospedaliera Santa Maria di Terni, lo Swiss Institute for Regenerative Medicine e ...

Cristina ha vinto la sua sfida contro la SCLEROSI MULTIPLA : in poco più di un'ora ha attraversato a nuoto lo stretto di Messina : La sclerosi multipla è una patologia seria a carico del sistema nervoso, nel mondo si contano circa 2,5 - 3 milioni di persone che ne soffrono : secondo i dati Aism 600mila in Europa e circa 114mila ...

Cristina vince la sfida con la SCLEROSI MULTIPLA e attraversa a nuoto lo Stretto di Messina [FOTO] : In un’ora, 13 minuti e 43 secondi Cristina ha vinto la sua sfida. E’ questo il tempo impiegato per coprire i 3 km e mezzo da Punta Faro (Messina) a Cannitello (Reggio Calabria). Cristina, 36 anni, ha vinto la sua sfida contro la sclerosi multipla con la quale convive da sette anni. “Ho portato con me tutti i volontari e le persone con sm, per darmi la forza e il coraggio e non farmi mollare mai- ha detto Cristina ...

Suggerito un nuovo criterio per valutare l’atrofia cerebrale nella SCLEROSI multipla : La valutazione dell’evoluzione delle lesioni della sclerosi multipla è usata ampiamente, sia in ricerca che in clinica. In particolare, le modificazioni delle dimensioni delle zone di atrofia rilevate nel cervello sembrano importanti per confermare l’evoluzione della malattia e si correlano con il peggioramento della disabilità. Dwyer e colleghi, nell’introduzione del loro studio, ricordano che l’individuazione e la misurazione delle lesioni ...

SCLEROSI MULTIPLA : l’insufficienza venosa cronica cerebrospinale (CCSVI) : E’ stato pubblicato sulla rivista scientifica Italian Journal of Vascular and Endovascular Surgery un articolo (review) intitolato “Chronic cerebrospinal venous insufficiency” (Insufficienza venosa cronica cerebrospinale). Secondo alcuni ricercatori dell’Università di Ferrara, coordinati dal prof. Paolo Zamboni, la CCSVI influenza la perfusione e l’assorbimento del liquido cerebrospinale (liquor) nel cervello, come un contributo inatteso ...

Vivere con la SCLEROSI MULTIPLA - 12 storie in mostra a Roma : A 11 anni e mezzo pensava solo alla danza, finché una mattina si sveglia con ‘il braccio addormentato’. Era “l’8 giugno 2005: la dottoressa è molto simpatica, sorride, mi fa fare un giro in un macchinario grande e che fa tanto rumore”. Il racconto di questa bambina, oggi giovane donna, è una delle tante storie vere inviate dai malati di sclerosi multipla e dai loro familiari a www.iononsclero.it. storie di ...