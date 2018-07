Schianto in autostrada tra Aulla e S Stefano | anziano incastrato tra le lamiere

Camion di trasporto cavalli sbanda sull’autostrada A6 - quattro animali morti nello Schianto : L'impatto lungo il tratto autostradale che collega la A6 alla A10. Ferito il conducente del mezzo pesante, un 32enne trasportato in codice giallo in ospedale, ma ad avere la peggio sono stati quattro dei sei animali a bordo: cavalli provenienti da un allevamento del Torinese e che avrebbero dovuto disputare una gara internazionale a Savona.Continua a leggere

Camion di trasporto cavalli sbanda in autostrada - quattro animali morti nello Schianto : Nell'impatto è rimasto ferito il conducente del mezzo pesante, un 32enne trasportato in codice giallo in ospedale, ma ad avere la peggio sono stati quattro dei sei animali a bordo: cavalli provenineti da un allevamento del Torinese e che avrebbero dovuto disputare una gara internazionale a Savona.Continua a leggere

Terribile Schianto tra tre camion in autostrada - un morto e due feriti nel nodo A1-A14 : Lo schianto intorno alle 12.30, nel tratto tra l'uscita di Casalecchio ed il bivio con l'A14 Bologna-Taranto. Coinvolti tre mezzi pesanti tra cui una cisterna che ha urtato lo spartitraffico e si è ribaltata occupando l'intera carreggiata. Il nodo di Bologna interessato è stato chiuso con gravi i disagi al traffico automobilistico.Continua a leggere

Pompei - Terribile Schianto in autostrada a Desenzano : muore donna 53enne : Gli ultimi articoli di Cronaca Castellammare - 12enne violentata e minacciata, caccia a un altro del branco Castellammare - Pesca alla foce del rivo Cannetiello? Speriamo di no Gragnano - Traffico di ...

Tragico Schianto in autostrada - bus di tifosi si ribalta. Vittime e feriti. Tornavano a casa dopo aver assistito ad una partita della squadra del cuore : Un giornata di festa. La birra fuori lo stadio, i cori ed i trucchi sul viso. Sorrisi che poi si sono trasformati in pianto quando il pullman che li stava riportando a casa si è ribaltato. Immediatamente sono scattati i soccorsi ma per 3 di loro non c’è stato nulla da fare. A quanto riportano i media locali, alla base dell’incidente potrebbe esserci lo scoppio di un pneumatico che avrebbe fatto perdere all’autista il controllo del mezzo. ...

Auto prende fuoco in autostrada dopo lo Schianto - tre persone morte carbonizzate : Incidente mortale a Vicenza. Almeno tre persone sono morte carbonizzate nello schianto avvenuto poco dopo le 12.30 sull'Autostrada A31 all'altezza del comune di Albettone, in provincia...

Schianto in autostrada - un'Audi percorre oltre cento metri sul tettino : GROTTAMMARE " Probabilmente è stata l'esplosione di una gomma a provocare l'incidente che ha visto un'auto finire sottosopra all'interno della galleria a ridosso del casello di Grottammare, in corsia ...

Schianto in autostrada - auto contro furgone : L'Occhio di Avellino riporta la notizia di un sinistro avvenuto questa mattina lungo il raccordo Salerno-Avellino , in direzione sud. Il sinistro si è verificato, per dinamiche ancora poco chiare, tra ...

Usa - cargo militare portoricano caduto : 9 morti/ Video - il terribile Schianto sull’autostrada in Georgia : Usa, cargo militare portoricano caduto: 9 morti, Video, il terribile schianto sull’autostrada in Georgia. L'aereo era partito da poco e stava compiendo un'esercitazione(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 09:41:00 GMT)

Doppio Schianto in autostrada - in carreggiata volano pezzi di camion : Due schianti sull'autostrada A4, lunghe code tra gli svincoli di San Stino di Livenza e Portogruaro. Erano da poco passate le 16 quando due mezzi pesanti si sono tamponati lungo la A4, al chilometro ...