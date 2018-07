Scandali e sospetti | nel mirino anche Inter e Juventus | nuovi club nella bufera | più di

calcioweb.eu

(Di mercoledì 4 luglio 2018) E’ un’estate caldissima per il calcio italiano, in particolar modo tra sentenze, accuse e problemi finanziari sono diverse le squadre a rischio, i ricorsi potrebberoportare al rinvio per qualche giorno dei campionati, previsti ripescaggi e riammissioni in tutte le prime tre categorie. Ma partiamo dalle ultime ore e dalle accuse sul web tra i tifosi eede che riguardano la vendita (o futura vendita) di calciatori giovani ad un prezzo ‘maggiorato’ rispetto al valore effettivo, trasferimenti ‘fittizi’. In particolar modo caos per quanto riguarda l’. I nerazzurri erano obbligati a chiudere in pari il bilancio al 30 giugno 2017, per poi dover accumulare 45 milioni di euro in plusvalenze entro il 30 giugno 2018, obiettivo raggiunto ma a fare discutere sono state le modalità, ilha incassato poco più di 51 milioni ...