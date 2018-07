Saviano e Salvini elogiano la 4x400 d' oro | Chigbolu | ' Quattro nere? Non l' avevo notato'

STAFFETTA ITALIA 4X400 ‘DI COLORE’/ Salvini contro Saviano : “bravissime le abbraccerò! Loro non clandestine” : Oro all'ITALIA nella STAFFETTA 4X400 femminile: le 4 ragazze "di colore" scatenano i social. Saviano-Renzi, "risposta a ITALIA razzista di Pontida e Salvini". Leader Lega, "le abbraccerò!"(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 13:40:00 GMT)

Staffetta Italia 4x400 ‘di colore’/ Saviano-Renzi “risposta a razzismo di Salvini” : Meloni “strumentalizzate” : Oro all'Italia nella Staffetta 4x400 femminile: le 4 ragazze "di colore" scatenano i social. Saviano-Renzi, "risposta a Italia razzista di Pontida e Salvini". Meloni, "strumentalizzate"(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 11:56:00 GMT)

Matteo Salvini : "Ho ricevuto oltre 50 minacce di morte. Ministro della malavita Saviano lo dica a qualcun altro" : "Nessun Ministro è stato diffamato come me, mi sono arrivate oltre 50 minacce di morte". Lo dice Matteo Salvini, vicepremier e Ministro dell'Interno, a Radio Capital. "Ministro della malavita Saviano può dirlo a qualcun altro. A me la mafia fa schifo e voglio togliergli fino all'ultima mutanda". Sulla scorta al giornalista, il Ministro precisa: "Non sono io che decido. Chi di competenza valuterà".Quanto al vertice Ue, ...

SPILLO/ Saviano come anti-Salvini - il sogno perdente di Repubblica-Pd : Morto il Pd, il suo successore, "Repubblica", ha fatto di Saviano l'anti-Salvini. Una strada più sensata del Macronismo, ma ugualmente rischiosa. NICOLA BERTI(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 06:01:00 GMT)Saviano/ Togliergli la scorta? No, prima i contratti con la tv pubblica, di N. BertiCAOS UE/ Italia, attenta alla trappola greca di Merkel & Macron, di N. Berti

Erminio Ottone si dimette dalla scorta di Saviano : polemica pro Salvini o bufala? : Erminio Ottone si è dimesso dalla scorta di Saviano, e lo avrebbe fatto con un video molto duro nei confronti dello scrittore, caratterizzato tra le altre cose da parole di grande stima nei confronti di Salvini. Le ultime dichiarazioni da parte del Ministro dell'Interno, giunte dai canali RAI la scorsa settimana, hanno reso nuovamente caldo e vivo un argomento che da sempre crea spaccature tra gli italiani. Giusto che il popolo paghi la scorta a ...

'Tagliamo la gola a Boldrini e Saviano' : l'ex presidente della Camera querela l'hater salviniano : ' Da leone da tastiera a coniglio in fuga ', scrive Laura Boldrini in un post su Facebook annunciando querele . Il riferimento è a un signore, Raffaele Alloero, autore di un tweet in cui invitava a ' ...

Cirinnà contro la scorta "elettorale" di Salvini : "si risparmia solo per Saviano?" : Ma il ministro dell’Interno Matteo Salvini non voleva risparmiare sulle scorte? Se lo chiede la senatrice del Partito democratico Monica Cirinnà, madre della Legge sulle unioni civili, che dopo la polemica Salvini-Saviano sulla scorta dello scrittore, va all’attacco via Twitter con tanto di foto:?"Ecco lo schieramento di Polizia che scorta @matteoSalvinimi per l'ennesimo comizio elettorale a Campi Bisenzio: i soliti slogan 'No moschee, ...

Roberto Saviano contro Salvini/ “Dice solo balle - la Lega ha rubato 50 milioni di euro - governo xenofobo” : Roberto Saviano contro Salvini: “Dice solo balle, la Lega ha rubato 50 milioni di euro, governo xenofobo”. Il nuovo attacco dello scrittore anti-mafia nei confronti del leghista(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 10:30:00 GMT)

Saviano : 'Via scorta? Salvini non conosce 'abc'. Io leader? Non serve' : Saviano lancia il restitution day: 'Salvini restituisca i 50 milioni della Lega' Cronaca 0 0 0 La scorta gli fu assegnata nel 2006, dopo minacce di morte da parte dei cartelli camorristici per il ...

Paragone dei Cinque Stelle : « Salvini è alleato leale ma sbaglia su Saviano e rom» : Il deputato M5S: «Il leader della Lega su Saviano scorretto e fuori luogo». L’esecutivo è di destra? «No, puntiamo sui diritti dei lavoratori: siamo un governo socialista»

Cirinnà contro la scorta "elettorale" di Salvini : "Si risparmia solo per Saviano?" : Ma il ministro dell’Interno Matteo Salvini non voleva risparmiare sulle scorte? Se lo chiede la senatrice del Partito democratico Monica Cirinnà, madre della Legge sulle unioni civili, che dopo la polemica Salvini-Saviano sulla scorta dello scrittore, va all’attacco via Twitter con tanto di foto:?"Ecco lo schieramento di Polizia che scorta @matteoSalvinimi per l'ennesimo comizio elettorale a Campi Bisenzio: i soliti slogan 'No moschee, ...

Cirinnà contro la scorta "elettorale" di Salvini : "si risparmia solo per Saviano?" : Ma il ministro dell’Interno Matteo Salvini non voleva risparmiare sulle scorte? Se lo chiede la senatrice del Partito democratico Monica Cirinnà, madre della Legge sulle unioni civili, che dopo la polemica Salvini-Saviano sulla scorta dello scrittore, va all’attacco via Twitter con tanto di foto:?"Ecco lo schieramento di Polizia che scorta @matteoSalvinimi per l'ennesimo comizio elettorale a Campi Bisenzio: i soliti slogan 'No moschee, ...

Roberto Saviano all’attacco del Movimento 5 Stelle : “Stampella della xenofobia di Matteo Salvini” : Roberto Saviano torna a tuonare contro Matteo Salvini, questa volta non lo fa dalle colonne della sua rubrica su Fanpage ma dal palco allestito in Parco Sempione in occasione dell'evento promosso dal comune di Milano.Continua a leggere

Saviano a Salvini : 'La Lega restituisca i 50 milioni rubati allo Stato' : 'Cerchiamo di costruire una giornata in cui chiediamo la restituzione dei 50 milioni alla Lega. E non fidiamoci del ministro dell'Interno che parla di gestione passata: ha fatto la campagna elettorale ...