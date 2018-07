Saviano contro Salvini : “Ministro della malavita querelami pure”/ ‘Dissenso’ dello scrittore “Lega come Putin” : Saviano contro Salvini su migranti e fondi Lega: "Ministro della malavita querelami pure, sei come Putin". Lo scrittore e il "dissenso": "la Lega è come la Russia": tutta la querelle(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 14:53:00 GMT)

STAFFETTA ITALIA 4X400 ‘DI COLORE’/ Salvini contro Saviano : “bravissime le abbraccerò! Loro non clandestine” : Oro all'ITALIA nella STAFFETTA 4X400 femminile: le 4 ragazze "di colore" scatenano i social. Saviano-Renzi, "risposta a ITALIA razzista di Pontida e Salvini". Leader Lega, "le abbraccerò!"(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 13:40:00 GMT)

Cirinnà contro la scorta "elettorale" di Salvini : "si risparmia solo per Saviano?" : Ma il ministro dell’Interno Matteo Salvini non voleva risparmiare sulle scorte? Se lo chiede la senatrice del Partito democratico Monica Cirinnà, madre della Legge sulle unioni civili, che dopo la polemica Salvini-Saviano sulla scorta dello scrittore, va all’attacco via Twitter con tanto di foto:?"Ecco lo schieramento di Polizia che scorta @matteoSalvinimi per l'ennesimo comizio elettorale a Campi Bisenzio: i soliti slogan 'No moschee, ...

Roberto Saviano contro Salvini/ “Dice solo balle - la Lega ha rubato 50 milioni di euro - governo xenofobo” : Roberto Saviano contro Salvini: “Dice solo balle, la Lega ha rubato 50 milioni di euro, governo xenofobo”. Il nuovo attacco dello scrittore anti-mafia nei confronti del leghista(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 10:30:00 GMT)

Cirinnà contro la scorta "elettorale" di Salvini : "Si risparmia solo per Saviano?" : Ma il ministro dell’Interno Matteo Salvini non voleva risparmiare sulle scorte? Se lo chiede la senatrice del Partito democratico Monica Cirinnà, madre della Legge sulle unioni civili, che dopo la polemica Salvini-Saviano sulla scorta dello scrittore, va all’attacco via Twitter con tanto di foto:?"Ecco lo schieramento di Polizia che scorta @matteoSalvinimi per l'ennesimo comizio elettorale a Campi Bisenzio: i soliti slogan 'No moschee, ...

Cirinnà contro la scorta "elettorale" di Salvini : "si risparmia solo per Saviano?" : Ma il ministro dell’Interno Matteo Salvini non voleva risparmiare sulle scorte? Se lo chiede la senatrice del Partito democratico Monica Cirinnà, madre della Legge sulle unioni civili, che dopo la polemica Salvini-Saviano sulla scorta dello scrittore, va all’attacco via Twitter con tanto di foto:?"Ecco lo schieramento di Polizia che scorta @matteoSalvinimi per l'ennesimo comizio elettorale a Campi Bisenzio: i soliti slogan 'No moschee, ...

Salvatore Esposito e Marco d’Amore con Roberto Saviano contro Salvini : “Sdegno per quello che ti accade” : Ormai è una vera e proprio mobilitazione in rete quella di Salvatore Esposito e Marco d'Amore che hanno deciso di schierarsi dalla parte di Roberto Saviano. Il pomo della discordia è ancora una volta legato alle parole del neo Ministro dell'Interno Matteo Salvini che, parlando del controllo dei soldi degli italiani, ha lanciato la sua freccia proprio contro il papà di Gomorra "reo" di avere la scorta nonostante viva poco o niente in ...

Saviano : nello scontro tra bulli nasce l’opposizione a Salvini : Non c'è dubbio alcuno: siamo nell'era dei bulli sfrontati e spavaldi, qualcosa a metà tra "Fronte del porto" e "Un americano a Roma", tra Alberto Sordi e Marlon Brando.La cifra stilistica, la moda espressiva del momento non è mai stata così univoca. Dall'America di Trump che bullizza i bambini degli emigranti clandestini, alla Francia di Macron così plateale e volgarmente francese quando fa il maramaldo con un ...

Meloni contro Saviano/ "Scorta? Spero la diano ai giornalisti da cui ha copiato per scrivere Gomorra" : Giorgia Meloni contro Roberto Saviano sulla questione della scorta sollevata da Salvini: la leader di Fratelli d'Italia torna sulle accuse di plagio a carico dello scrittore di Gomorra.(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 16:10:00 GMT)

Sgarbi contro Saviano : "Va protetto chi si suicida per il fisco - non lui" : 'Tanti italiani si ammazzano per il fisco. Dovremmo proteggere quelli altro che Saviano . Che sente la scorta come un tormento. E allora solleviamolo da questo tormento' . Vittorio Sgarbi , con il ...

Nuovo scontro Salvini-Saviano. "Sei ministro della malavita" : Il ministro dell'Interno aveva detto: "Togliergli la scorta? Valuteremo". Durissima replica dello scrittore. Fico: chi si oppone alle mafie deve essere protetto dallo Stato

Scontro Salvini-Saviano - Fico 'Chi lotta contro le mafie dev essere protetto dallo Stato' : 'Spero che al più presto questo male che rovina la vita a migliaia di persone, si infiltra nell'economia e talvolta nelle istituzioni, possa essere definitivamente sradicato - continua il leader dell'...

“Sei un buffone”. Roberto Saviano - bordate contro Salvini : Il primo affondo l’aveva messo a segno Matteo Salvini, ospite della trasmissione Agorà nel corso della quale si era occupato delle tematiche di più stretta attualità, su tutte la proposta di censire la popolazione rom che tante discussioni aveva sollevato in rete. Nell’occasione, il leader leghista aveva ritagliato del tempo anche per dedicare le sue attenzioni a Roberto Saviano. Lo scrittore lo aveva precedentemente attaccato ...

SALVINI CONTRO Saviano : "SCORTA? VALUTEREMO” - REPLICA "BUFFONE"/ Video - Grasso "No ad altri Peppino Impastato" : SALVINI toglie la scorta a SAVIANO? “Valuteremo, passa tanto tempo all’estero, sono soldi italiani". Nuova querelle a distanza fra il ministro dell'Interno e lo scrittore campano(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 20:42:00 GMT)