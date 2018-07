Sara Tommasi nel cast del Grande Fratello Vip? L' appello a Ilary Blasi

Sara Tommasi/ “Mi hanno obbligata a drogarmi e a girare film porno” : Torna Sara Tommasi per raccontare il periodo più difficile della sua vita. Dopo le droghe e il bipolarismo, oggi è innamorata e vorrebbe partecipare al "Grande Fratello Vip"(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 12:23:00 GMT)

Sara Tommasi al Grande Fratello Vip?/ Ilary Blasi la corteggia : possibile ritorno in tv dopo il buio : Sara Tommasi al Grande Fratello Vip? L'ex showgirl è corteggiata da Ilary Blasi per il noto reality show, possibile ritorno in televisione dopo il periodo buio(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 16:19:00 GMT)

Sara Tommasi racconti gli anni bui : “Sono viva per miracolo” : Sara Tommasi racconta il suo passato difficile e quella malattia che stava per ucciderla, portandola dritta all’inferno. In un’intervista al settimanale Vero, la showgirl ha ripercorso i momenti più duri della sua esistenza, segnata da una patologia che l’ha portata a rischiare la vita, fra droghe, eccessi e persino dei video hard. “Una lunga discesa che mi ha portato diritta all’inferno – ha ricordato -. Oggi tutto ...

Sara Tommasi : "Sogno una vita normale - avere una famiglia e dei figli" : Sara Tommasi, dopo il periodo buio degli scorsi anni che l'hanno condotta a scelte sbagliate (di cui si pente amaramente) ha deciso di riprendere in mano le redini della propria esistenza, curandosi, e iniziando una nuova vita supportato dall'affetto dei familiari e degli amici come confessato al settimanale Vero, in edicola questa settimana: Per prima cosa voglio rimuovere dal web ogni traccia dei film hard che ho girato. Lo so che è ...

Sara Tommasi/ “Ho rischiato di morire" - ora vuole ripartire e aprire uno studio da commercialista : Sara Tommasi, la sua nuova vita: la causa del suo periodo buio, i ricoveri coatti e la risalita dopo l'inferno grazie all'aiuto dei medici e della madre.(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 22:18:00 GMT)

Sara Tommasi : “Io - a un passo dall’inferno : ricoverata tante volte e viva per miracolo. Devo dire grazie alla mia mamma” : “Una lunga discesa che mi ha portato diritta all’inferno. Oggi tutto questo per me ha un nome: ho scoperto di essere affetta da una forma di bipolarismo che ha una carattere genetico”. A parlare così al settimanale Vero è Sara Tommasi che racconta quanto difficili siano stati per lei gli ultimi anni: “A 27 anni qualcosa nella mia testa ha cominciato a non funzionare. È avvenuto tutto molto lentamente, senza veri e propri ...