Sara Tommasi in love | ma niente figli | non può sospendere i farmaci in gravidanza

Sara Tommasi nel cast del Grande Fratello Vip? L'appello a Ilary Blasi : È uscita dal suo periodo buio Sara Tommasi: le droghe, il disturbo bipolare. Oggi la showgirl vuole la sua rivincita e dalle pagine del settimanale Nuovo si rivolge direttamente a Ilary Blasi, conduttrice del Grande Fratello Vip 2018, per permetterle di varcare la porta rossa della casa più spiata d'Italia. Così avrei la possibilità di farmi conoscere dal pubblico per quella che sono realmente Sara Tommasi è riuscita a recuperare le sue ...

Sara Tommasi/ “Mi hanno obbligata a drogarmi e a girare film porno” : Torna Sara Tommasi per raccontare il periodo più difficile della sua vita. Dopo le droghe e il bipolarismo, oggi è innamorata e vorrebbe partecipare al "Grande Fratello Vip"(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 12:23:00 GMT)

Sara Tommasi - dal nuovo fidanzato al Grande Fratello Vip : “Ora ho una vita normale” : Sara Tommasi: dall’inferno al Grande Fratello Vip? Da tempo Sara Tommasi dichiara di essere pronta a lasciare l’inferno alle spalle. Era il 2010 e da qualche tempo si era accorta che la sua memoria faceva capricci, poi due anni dopo nel corso di una serata in discoteca qualcuno l’ha drogata mettendo delle sostanze stupefacenti nel […] L'articolo Sara Tommasi, dal nuovo fidanzato al Grande Fratello Vip: “Ora ho una ...

Sara Tommasi si candida per il Grande Fratello Vip : l'indiscrezione : Il "Grande Fratello" in versione tradizionale si è appena concluso ma è già partito il totonomi per il prossimo

Sara Tommasi verso il Grande Fratello Vip 3? Spuntano anche altri nomi importanti : Sara Tommasi verso il Grande Fratello Vip 3? Spuntano anche diversi nomi importanti che andrebbero a comporre il cast ufficioso del reality targato Endemol Shine Italy, che sarà condotto da Ilary Blasi e da Alfonso Signorini, che come sempre, dispenserà le sue opinioni preziose per bacchettare od elogiare i vari concorrenti. Grande Fratello Vip 3: Spuntano i primi nomi, tra questi quello di Sara Tommasi Dunque, la macchina del Grande Fratello ...

Grande Fratello Vip 2018 - tra i concorrenti anche Sara Tommasi? Le indiscrezioni : Grande Fratello Vip 2018, Sara Tommasi tra i concorrenti? Tra i concorrenti di Grande Fratello Vip 2018 ci sarà anche Sara Tommasi? Con certezza non possiamo saperlo. Ma a lanciare l’indiscrezione-bomba ci pensa Alberto Dandolo su “Oggi”. Così scrive il settimanale, citato anche da “Dagospia”. “Sara Tommasi, 36 (anni, ndr), ha superato il suo periodo […] L'articolo Grande Fratello Vip 2018, tra i ...

Sara Tommasi al Grande Fratello Vip?/ Ilary Blasi la corteggia : possibile ritorno in tv dopo il buio : Sara Tommasi al Grande Fratello Vip? L'ex showgirl è corteggiata da Ilary Blasi per il noto reality show, possibile ritorno in televisione dopo il periodo buio(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 16:19:00 GMT)

Grande Fratello Vip : 'Sara Tommasi corteggia Ilary Blasi' : Un'ex star del piccolo schermo starebbe corteggiando Ilary Blasi , a pochi mesi dall'inizio del Grande Fratello Vip . È l'indiscrezione che sta girando nelle ultime ore sul web. A lanciarla, Dagospia .

Grande Fratello Vip - la nuova concorrente : «Sara Tommasi corteggia Ilary Blasi» : di Emiliana Costa Un'ex star del piccolo schermo starebbe corteggiando Ilary Blasi , a pochi mesi dall'inizio del Grande Fratello Vip . È l'indiscrezione che sta girando nelle ultime ore sul web. A ...

Sara Tommasi racconti gli anni bui : “Sono viva per miracolo” : Sara Tommasi racconta il suo passato difficile e quella malattia che stava per ucciderla, portandola dritta all’inferno. In un’intervista al settimanale Vero, la showgirl ha ripercorso i momenti più duri della sua esistenza, segnata da una patologia che l’ha portata a rischiare la vita, fra droghe, eccessi e persino dei video hard. “Una lunga discesa che mi ha portato diritta all’inferno – ha ricordato -. Oggi tutto ...

Sara Tommasi : "Sogno una vita normale - avere una famiglia e dei figli" : Sara Tommasi, dopo il periodo buio degli scorsi anni che l'hanno condotta a scelte sbagliate (di cui si pente amaramente) ha deciso di riprendere in mano le redini della propria esistenza, curandosi, e iniziando una nuova vita supportato dall'affetto dei familiari e degli amici come confessato al settimanale Vero, in edicola questa settimana: Per prima cosa voglio rimuovere dal web ogni traccia dei film hard che ho girato. Lo so che è ...

Sara Tommasi/ “Ho rischiato di morire" - ora vuole ripartire e aprire uno studio da commercialista : Sara Tommasi, la sua nuova vita: la causa del suo periodo buio, i ricoveri coatti e la risalita dopo l'inferno grazie all'aiuto dei medici e della madre.(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 22:18:00 GMT)

Sara Tommasi "viva per miracolo" : la showgirl racconta gli anni più bui : Sara Tommasi, dopo essere stata intervistata a Le Iene qualche giorno fa, è tornata a raccontare gli anni più difficili della sua vita in un'intervista a Vero. La showgirl ha raccontato di essere affetta da una...

Sara Tommasi/ "Viva per miracolo dopo la discesa all'inferno. Sei ricoveri coatti - ora sogno una vita normale" : Sara Tommasi, la sua nuova vita: la causa del suo periodo buio, i ricoveri coatti e la risalita dopo l'inferno grazie all'aiuto dei medici e della madre.(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 17:06:00 GMT)