Sanità in Italia | le regioni in cui funziona meglio

Sanità - sempre più italiani rinunciano alle cure per difficoltà economiche : In Italia si cura solo chi può permettersi di pagare. Lo rivela il professor Giuseppe Milanese , presiedente di Confcooperative Sanità nel corso dell'assemblea nazionale in svolgimento a Roma. L'...

Sanità - Confcooperative : oltre 20 milioni di italiani in difficoltà per curarsi : oltre 20 milioni gli italiani in difficoltà nel gestire la propria salute, tra chi rinuncia alle cure o si indebita per farlo. “Circa 12 milioni di italiani rinunciano a curarsi per difficoltà economiche; oltre 7 milioni si sono indebitati per farlo; 2,8 milioni hanno venduto casa per sostenere le spese per la salute. Sono invece 11 milioni quelli che si sono assicurati per la copertura sanitaria“. Questi i numeri, una rielaborazione ...

Sanità - l’Iss : “Da Gennaio 1.716 casi di morbillo in Italia - 397 a Maggio” : Dall’inizio del 2018 sono 1.716 i casi di morbillo in Italia. E’ il dato dell’ultimo bollettino pubblicato dall’Istituto superiore di Sanità (Iss). A maggio sono stati 397 i casi, erano stati 450 ad aprile. Il 91,9% dei pazienti era non vaccinato al momento del contagio. Sono stati segnalati anche 68 casi tra operatori sanitari, di cui trentasei complicati. Venti Regioni hanno segnalato casi di morbillo, ma l’84% si ...

Giù l'indice delle aziende sanitarie in Italia - -5 - 56% - - scambi al ribasso per Eukedos - -3 - 16% - : Teleborsa, - scambi al ribasso per il comparto Sanitario Italiano, mentre è debole l'EURO STOXX Health Care. Il FTSE Italia Health Care ha chiuso a 157.415,94 in diminuzione di 9.266,33 punti rispetto ...

Giù il comparto Sanitario italiano - -6 - 31% - - flessione scomposta per Recordati - -14 - 45% - : Teleborsa, - Scambi al ribasso per l'indice delle aziende sanitarie in Italia, mentre è debole l'EURO STOXX Health Care. Il FTSE Italia Health Care ha aperto a 165778,55 in diminuzione di -10520,5 ...

Segno meno per il comparto Sanitario italiano - -1 - 30% - - giornata depressa per Recordati - -1 - 78% - : Teleborsa, - Seduta in ribasso per l'indice delle aziende sanitarie in Italia, preannunciato dall'andamento debole dell'EURO STOXX Health Care. Il FTSE Italia Health Care ha avviato la giornata a ...

Sanità : Veneto regione benchmark in Italia con Umbria e Marche : Venezia, 21 giu. (AdnKronos) - “Forse non è un caso che questo riconoscimento arrivi al Veneto proprio nel giorno in cui abbiamo inaugurato una straordinaria struttura dell’Istituto Oncologico Veneto per la lotta al tumore. Ringrazio i colleghi Presidenti delle Regioni e, come in passato, garantisco

Cannabis light in Italia : arriva la notizia. La decisione del Consiglio superiore di Sanità : Il Consiglio superiore di sanità (Css) contro la ‘Cannabis light’. In un parere richiesto a febbraio dal segretariato generale del ministero della Salute, e in possesso dell’Adnkronos Salute, l’organo consultivo raccomanda “che siano attivate, nell’interesse della salute individuale e pubblica e in applicazione del principio di precauzione, misure atte a non consentire la libera vendita dei suddetti ...

Storia anonima delle eccellenze d'Italia. La Sanità in Toscana : In tutto questo evidentemente speriamo che la politica regionale abbia fatto al meglio il suo mestiere. Ad Angiolo Paganini piacerebbe capire infatti se certe divisioni e strutture del comparto ...

Sanità pubblica? Oltre 2 italiani su 3 spendono 655 euro di tasca propria per curarsi : Dati del rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute, in occasione del Welfare Day, attestano che la maggior parte degli italiani deve curarsi (in tutto o in parte) a spese proprie. Nel 2017 gli italiani hanno pagato 150 milioni per esami...

Sanità : in calo il numero dei donatori di sangue in Italia - record negativo : In calo nel 2017 il numero dei donatori di sangue in Italia, dopo il record negativo dell’anno precedente dal 2009: i dati raccolti dal Centro nazionale sangue sono stati presentati oggi a Roma nella sede del Senato in previsione del World Blood Donor Day, che l’Organizzazione Mondiale della Sanità celebra il 14 giugno. I donatori lo scorso anno sono stati poco più di un milione e 680mila, in diminuzione di 8mila unità rispetto al ...