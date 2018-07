Sanità | Confcooperative | oltre 20 milioni di italiani in difficoltà per curarsi

meteoweb.eu

(Di mercoledì 4 luglio 2018)20gliinnel gestire la propria salute, tra chi rinuncia alle cure o si indebita per farlo. “Circa 12dirinunciano apereconomiche;si sono indebitati per farlo; 2,8hanno venduto casa per sostenere le spese per la salute. Sono invece 11quelli che si sono assicurati per la copertura sanitaria“. Questi i numeri, una rielaborazione di dati Istat e Censis, evidenziati da Giuseppe Milanese, confermato alla presidenza di, all’assemblea nazionale in corso a Roma. “In questo quadro – ha detto Milanese – crediamo che la cooperazione sanitaria sia la via per ripensare il sistema. Una terza via, tra Stato e mercato, che si sostanzia in un network multiprofessionale e integrato di cooperative di medici, di operatori sanitari, di ...