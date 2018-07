San Siro | accordo salva-concerti Ma il derby per la gestione preoccupa Palazzo Marino

Milano - arriva la zona rossa a San Siro. Anello elettronico con 16 telecamere : Un Anello di sedici varchi elettronici, «armati» di telecamere per leggere le targhe dei veicoli di passaggio e sorvegliare l'area, dal prossimo anno saranno disposti a «difesa» dello stadio di San ...

Scaletta di Caparezza a Milano - all’Ippodromo di San Siro il 3 luglio : ultimi biglietti disponibili e mezzi di trasporto : Caparezza a Milano stasera, martedì 3 luglio, si esibirà all'Ippodromo Snai di San Siro, in occasione del Milano Summer Festival. I biglietti ancora disponibili sono acquistabili su Ticketone.it al prezzo di 28,75 euro (posto unico intero non numerato, in piedi). L'evento di Caparezza a Milano fa parte del tour Prisoner 709, iniziato il 27 giugno da Lucca. Proseguirà fino al 2 settembre quando è atteso l'ultimo dei concerti a Treviso dopo ...

Cesare Cremonini : il concerto di San Siro andrà in onda su Rai Due la prossima stagione : Cesare Cremonini arriva con il concerto allo Stadio San Siro su Rai Due nel corso della prossima stagione televisiva. Dopo le numerose indiscrezioni trapelate nel corso delle ultime settimane finalmente è arrivata la conferma ufficiale. Il recente concerto di Cesare Cremonini allo Stadio San Siro diventera' uno speciale TV che andra' in onda prossimamente su Rai Due e Rai Radio 2. La conferma è arrivata direttamente attraverso uno spot che è ...

Inter - matrimonio 'alternativo' : coppia di tifosi si sposa a San Siro : "Luci a San Siro, di quella sera...". Anche se è successo di giorno, era come se fosse tutto illuminato. Tutto per loro due, Noemi e Geoffrey, la coppia di sposi "nerazzurri" che hanno detto sì ...

Un afghano a San Siro : cinghiate alla moglie che non gli obbedisce : I carabinieri lo hanno arrestato con l'accusa di aver preso a cinghiate la moglie. L'uomo, un afghano di 30 anni con permesso di soggiorno, ha infierito più volte sulla moglie colpevole di non volersi sottomettere al matrimonio combinato. A dare l'allarme alle 10 di venerdì, è stato un dipendente della società del gas che stava installando i contatori nel palazzo della coppia quando ha sentito il pianto della bambina e le urla di aiuto della ...

Calciomercato Inter - le prime parole di Politano da nerazzurro : “San Siro mi porta fortuna - Icardi è impressionante” : prime parole da giocatore dell’Inter per Matteo Politano, impaziente di cominciare questa nuova avventura in nerazzurro Matteo Politano è un nuovo giocatore dell’Inter, è ufficiale l’arrivo in nerazzurro dell’esterno ex Sassuolo che si prepara dunque a compiere finalmente il salto di qualità in carriera. Spada/LaPresse Emozione sul viso e felicità negli occhi per il classe ’93, che non vede l’ora di ...

Inter - ufficiale l'acquisto di Politano : 'Essere qui un emozione. San Siro da brividi' : Prime parole da nuovo giocatore dell'Inter per Matteo Politano. 'Essere qui - spiega Politano a Inter Tv - è bellissimo, per me è una giornata importantissima: sono emozionato e non vedo l'ora di ...

Fedez e Chiara Ferragni ospitano Martin Garrix - il dj dorme sul divano della coppia dopo il concerto a San Siro (video) : Fedez e Chiara Ferragni ospitano Martin Garrix nel loro appartamento di Milano! Il noto dj originario dell'Olanda ha fatto tappa venerdì 29 giugno a Milano per un unico concerto all'Ippodromo di San Siro. Come accadde lo scorso anno, Fedez ha raggiunto il dj dietro le quinte dell'evento: proprio nel 2017 fu il rapper italiano ad insegnare a Martin Garrix l'ormai celebre frase "130 Martin Garrix si vola", tratta da un esilarante video di un ...

Scaletta di Martin Garrix a Milano - all’Ippodrono Snai San Siro il 29 giugno : ultimi biglietti - meet&greet e info utili : Martin Garrix a Milano stasera, venerdì 29 giugno: il re dell'elettronica è atteso nel nostro Paese oggi per un concerto in occasione del Milano Summer Festival. L'evento è in programma presso l'Ippodromo Snai di San Siro ed è la prima delle due date della tournée italiana del giovanissimo Martin Garrix. Il prossimo appuntamento nella penisola è in programma per l'11 agosto prossimo a Castelvetrano presso il Parco Archeologico di Selinunte in ...

Louis Tomlinson ricorda gli One Direction a San Siro - a 4 anni dalla fan-action “indimenticabile” : A quattro anni esatti di distanza, Louis Tomlinson ricorda gli One Direction a San Siro e lo strepitoso concerto tenutosi il 28 giugno 2014, con bis il giorno seguente. Un evento che i ragazzi degli One Direction, all'epoca durante il Where We Are Tour a sostegno del terzo album Midnight Memories, difficilmente dimenticheranno grazie all'iniziativa degli 80 mila fan accorsi al Meazza che hanno realizzato una delle più belle e mozzafiato ...

Negramaro - problemi audio al concerto a San Siro. Fan furiosi sui social : «Spettacolo vergognoso - chiedeteci scusa» : Il concerto dei Negramaro è una delusione per i fan a causa di un problema all' audio che ha rovinato la serata a quanti erano arrivati a San Siro per assistere alla prima data del tour. Quella che ...