San Giovanni Battista torna a Ibla dopo 18 anni

Ragusa - controlli in piazza San Giovanni : droga nei giardini pubblici : La Squadra Mobile di Ragusa durante alcuni controlli anti droga in piazza San Giovanni ha rinvenuto due dosi di hashish nei giardini pubblici .

Domani ad Aci Trezza - con le celebrazioni dell´ottava - si chiude il mese dedicato a San Giovanni Battista : ... le ditte "Alessandro Spina fireworks" di Alessandro Spina e figli e "L´artificiosa" dei fratelli Di Candia per i meravigliosi spettacoli pirotecnici, nonchè la "Eurolux" di Pasquale Lo Faro per la ...

Ragusa - iniziata la Festa ra' Scaccia in piazza San Giovanni - l'evento termina domani : Ragusa è probabilmente uno dei luoghi più belli e suggestivi della Sicilia. Grazie alle strutture di grande rilievo, Ragusa è chiamata anche "città dei ponti", e dopo il terremoto del 1693, che rase al suolo maggior parte del territorio, venne ricostruita nel 1900, suddivisa in due parti: da un lato Ragusa Superiore, e dall'altro Ragusa Ibla. Agli inizi del 2000, tutti i capolavori architettonici costruiti dopo il terremoto sono stati dichiarati ...

Torino - addio ai fuochi d’artificio : tutti con gli occhi al cielo per i droni luminosi. La festa di San Giovanni è da record : Ha fatto il tutto esaurito lo spettacolo dei droni, nel cielo di Torino, che per la prima volta ha sostituito i tradizionali fuochi d’artificio di San Giovanni, il santo patrono della città. Sono stati oltre 30 mila i torinesi accorsi in centro per lo show luminoso sopra piazza Castello. Tanti anche quelli costretti dalle rigide misure di sicurezza a tornare a casa quando i varchi, alle 22 circa, hanno iniziato a chiudere perché la piazza ...