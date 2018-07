Samsung | un bug invia tue foto scelte a caso ai contatti in rubrica

BUG Samsung : FOTO SPEDITE A CASO SENZA LASCIARE TRACCIA/ S9 e Note 8 - stavolta non c'entrano gli hacker : Bug SAMSUNG: FOTO SPEDITE a CASO SENZA LASCIARE TRACCIA. Mandate immagini ai contatti in completa autonomia. Non si registrano ancora dei casi in Italia ma il CASO fa discutere(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 00:08:00 GMT)

Bug Samsung : foto spedite a caso senza lasciare traccia/ S9 e Note 8 - problemi legati alla privacy : Bug Samsung: foto spedite a caso senza lasciare traccia. Mandate immagini ai contatti in completa autonomia. Non si registrano ancora dei casi in Italia ma il caso fa discutere(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 21:02:00 GMT)

BUG Samsung : SPEDITE FOTO A CASO SENZA LASCIARE TRACCIA/ S9 e Note 8 - ecco come evitare il problema : Bug SAMSUNG: FOTO SPEDITE a CASO SENZA LASCIARE TRACCIA. Mandate immagini ai contatti in completa autonomia. Non si registrano ancora dei casi in Italia ma il CASO fa discutere(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 19:51:00 GMT)

Bug Samsung : spedite foto a caso senza lasciare traccia/ Vari modelli coinvolti : dall’S9 al Note 8 : Bug Samsung: foto spedite a caso senza lasciare traccia. Mandate immagini ai contatti in completa autonomia. Non si registrano ancora dei casi in Italia ma il caso fa discutere(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 17:28:00 GMT)

Samsung - un bug del rullino spedisce foto a caso ai contatti : Il problema segnalato negli Stati Uniti, forse per un aggiornamento dei protocolli di messaggistica di T-Mobile: immagini lanciate alla rubrica senza lasciare tracce

Criticità superate sui Samsung Galaxy con aggiornamento di luglio : dettagli bug alle spalle : Quali novità sono in arrivo sui Samsung Galaxy con l'aggiornamento di luglio e dunque i dettagli della patch di sicurezza pubblicata da Google? Cosa prevede poi l'operato degli sviluppatori del produttore coreano sulle vulnerabilità della specifica esperienza software? Già oggi 3 luglio siamo in grado di fornire tutti i dettagli in merito al prossimo firmware in arrivo per i device top ed ex top di gamma come i Samsung Galaxy S9, Note 8, S8 e S7 ...

Fastidiosissimo bug per il Samsung Galaxy S7 con la tastiera su Facebook : possibile soluzione : Il recente rilascio dell'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo ha portato con sé moltissime novità per i Samsung Galaxy S7 e S7 Edge. Alcune tra queste ve le avevamo anticipate addirittura ad inizio 2018, quando ci siamo soffermati tra le altre cose sulla rivoluzione che avrebbe colpito la tastiera di questi smartphone, con relativo approfondimento da parte nostra. Ebbene, proprio in questo particolare frangente negli ultimi giorni ...

Il programma My Bixby Level sarà chiuso ad agosto e Samsung Messaggi ha un fastidioso bug : Samsung ha reso noto che il servizio My Bixby Level e i relativi contenuti non saranno più disponibili a partire dal 10 agosto 2018. Ecco tutti i dettagli L'articolo Il programma My Bixby Level sarà chiuso ad agosto e Samsung Messaggi ha un fastidioso bug proviene da TuttoAndroid.

Alcuni possessori del Samsung Galaxy A8 (2018) lamentano un bug relativo all’audio : Si stanno moltiplicando in Rete gli utenti che lamentano un problema di funzionamento legato al software che gestisce l'audio sul Samsung Galaxy A8 (2018) L'articolo Alcuni possessori del Samsung Galaxy A8 (2018) lamentano un bug relativo all’audio proviene da TuttoAndroid.

Il Samsung Galaxy A3 (2017) potrebbe avere problemi con Oreo - i Samsung Galaxy S9 e S9 Plus con l’update di maggio risolvono qualche bug : Tra gli smartphone che dopo l'update ad Android Oreo stanno soffrendo di problemi di riavvìi improvvisi vi sarebbe anche il Samsung Galaxy A3 (2017) L'articolo Il Samsung Galaxy A3 (2017) potrebbe avere problemi con Oreo, i Samsung Galaxy S9 e S9 Plus con l’update di maggio risolvono qualche bug proviene da TuttoAndroid.