Samsung Smart Rent Come cambiare ogni anno uno smartphone top di gamma | Galaxy S9 a

Alcuni smartphone Samsung inviano foto a caso ai contatti della rubrica : Avete un Galaxy Note 8 o un Galaxy S9? Potreste essere a rischio imbarazzo. Alcuni smartphone della Samsung, tra cui questi due modelli, da una settimana a questa parte hanno cominciato a inviare le foto contenute nella galleria. Il tutto in maniera autonoma, senza cioè che il proprietario dello smartphone ne abbia coscienza. La notizia è stata inizialmente riportata da Android Central e poi rilanciata da Gizmodo. Il difetto ...

Samsung - gli smartphone inviano foto di nascosto dai proprietari dopo l'aggiornamento : Secondo T-Mobile , seconda multinazionale al mondo nelle telecomunicazioni, la colpa è certamente di Samsung. L'unico modo per evitare che questo avvenga nuovamente però è revocare i permessi di ...

Samsung Permette Di Comprare Uno Smartphone Top Di Gamma All’Anno Da 25 Euro Al mese : Samsung lancia il leasing/ noleggio / acquisto a rate / affitto degli Smartphone: è possibile avere un top di Gamma nuovo All’Anno a partire da 25€ al mese. Ecco i dettagli Comprare Telefono Samsung A Rate: Top Di Gamma Da 25 Euro mese Samsung Smart Rent, ora lo Smartphone si prende a noleggio. Nasce il primo […]

Samsung Permette Di Comprare Uno Smartphone Top Di Gamma All’Anno Da 25 Euro Al mese : Samsung lancia il leasing/ noleggio / acquisto a rate / affitto degli Smartphone: è possibile avere un top di Gamma nuovo All’Anno a partire da 25€ al mese. Ecco i dettagli Comprare Telefono Samsung A Rate: Top Di Gamma Da 25 Euro mese Samsung Smart Rent, ora lo Smartphone si prende a noleggio. Nasce il primo […]

Nuove indiscrezioni su Samsung Galaxy X e il primo smartphone Android Go di Samsung : Stando alle ultime indiscrezioni, Samsung darà il via alla produzione delle batterie flessibili che saranno usate anche sul Samsung Galaxy X entro la fine dell'anno L'articolo Nuove indiscrezioni su Samsung Galaxy X e il primo smartphone Android Go di Samsung proviene da TuttoAndroid.

Non del tutto leggero lo smartphone Android Go di Samsung : c’è del bloatware? : Torniamo a parlare dello smartphone Android Go di Samsung, che si mostra in quelle che dovrebbero essere le prime foto dal vivo. Il design del dispositivo, come potevamo immaginare, non si presenta modernissimo: rapporto 16:9, cornici spesse un bel po' e schermo presumibilmente da 5 pollici (non risultano tasti fisici sul fronte della scocca). Android Go, per chi se lo stesse ancora chiedendo nonostante se ne parli ormai da diverso tempo, si ...

Samsung Smart Rent - il noleggio per avere un Galaxy nuovo ogni anno - : Per molti rappresenta il primo e l'ultimo contatto con il mondo al loro risveglio , 68%, o prima di addormentarsi , 77%, , e la soluzione più praticata per fare shopping online , 78%, o per ...

Volete un Samsung Galaxy nuovo ogni anno? Con Smart Rent è tutto più facile : Samsung presenta Smart Rent, il modo più facile per avere uno Smartphone Galaxu nuovo ogni anno, con garanzia per furto e danni accidentali. L'articolo Volete un Samsung Galaxy nuovo ogni anno? Con Smart Rent è tutto più facile proviene da tuttoAndroid.

Alcuni smartphone Samsung si sono messi a inviare le loro foto in memoria ad altri contatti - all’insaputa dei proprietari : Alcuni modelli di smartphone Samsung si sono messi a inviare da soli le fotografie del rullino del telefono ai contatti nella rubrica, senza un’azione diretta da parte dei loro proprietari. Il problema è stato segnalato da Gizmodo e da numerosi The post Alcuni smartphone Samsung si sono messi a inviare le loro foto in memoria ad altri contatti, all’insaputa dei proprietari appeared first on Il Post.

Gli smartphone Samsung potrebbero inviare le tue foto a contatti a caso : (foto: Lorenzo Longhitano) Quel che custodiamo nella memoria dello smartphone in alcuni casi è quanto di più intimo si possa immaginare, soprattutto se pensiamo alle fotografie, che siano state scattate con la fotocamera, salvate da Internet o ricevute da altri contatti. Per questo sta destando preoccupazione un bug emerso in queste ore a bordo di alcuni smartphone Samsung: un corto circuito software presente nell’app di messaggistica dei ...

Pessima promozione Smart Rent per i Samsung Galaxy : prezzi altissimi e tra due anni nulla : Bisogna analizzare con grandissima attenzione la promozione chiamata Smart Rent, quella che consente di noleggiare un Samsung Galaxy pagandolo a rate e, dopo un anno di ottenere lo Smartphone successivo senza pagare alcun extra costo. Presentata così sembrerebbe un programma molto allettante per chi ama farsi vedere sempre con lo Smartphone di ultima generazione, ma in realtà i punti di debolezza di questa campagna superano non di poco quelli di ...

Alcuni dettagli sugli smart speaker di Samsung svelati al MWC di Shanghai : In occasione del Mobile World Congress 2018 di Shanghai, System LSI Business di Samsung ha mostrato la Reference Platform per gli altoparlanti intelligenti L'articolo Alcuni dettagli sugli smart speaker di Samsung svelati al MWC di Shanghai proviene da TuttoAndroid.

Direttamente Oreo 8.1 per Samsung Galaxy J7 2017 ed altri smartphone : ecco la lista : Ci sono importanti sviluppi da analizzare con grande attenzione per quanto riguarda alcune famiglie di Samsung Galaxy meno diffuse, ma allo stesso tempo popolari in giro per il mondo, a partire da un device come il Samsung Galaxy J7 2017. Secondo quanto riportato dalla divisione ceca del produttore asiatico, infatti, l'idea dei tecnici sarebbe quella di rilasciare Direttamente l'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo 8.1 per questi ...

Primo smartphone Android Go di Samsung : le presunte specifiche : Nel panorama degli smartphone Android Go non poteva mancare la proposta di Samsung, in sequenza a quelle già inanellate da ASUS (Zenfone Live L1) e Huawei (Y3 2018), le cui specifiche tecniche potrete consultare atterrando su questa (nel caso del Primo prodotto) e su quest'altra pagina (nel caso vogliate dare un'occhiata più approfondita al secondo modello, prodotto dal brand cinese). In rete non mancano i riferimento ad un modello nello ...