Samsung Lega Volley Summer Tour | al via il circuito 4×4

Bug Samsung : foto spedite a caso senza lasciare traccia/ S9 e Note 8 - problemi legati alla privacy : Bug Samsung: foto spedite a caso senza lasciare traccia. Mandate immagini ai contatti in completa autonomia. Non si registrano ancora dei casi in Italia ma il caso fa discutere(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 21:02:00 GMT)

Apple e Samsung hanno chiuso il loro annoso contenzioso legale sulla violazione dei brevetti degli iPhone : Apple e Samsung si sono messe d’accordo per chiudere il loro annoso confronto legale, al centro del quale c’era l’accusa per Samsung di avere copiato l’iPhone per produrre i suoi smartphone. La giudice Luci Koh che si occupava del caso The post Apple e Samsung hanno chiuso il loro annoso contenzioso legale sulla violazione dei brevetti degli iPhone appeared first on Il Post.

Samsung Lega Volley Summer Tour – Al via lo spettacolo del Sand Volley 4×4 di Serie A : Torna il Samsung Lega Volley Summer Tour: dal 7 luglio lo spettacolo del Sand Volley 4×4 di Serie A sulle più belle spiagge italiane La grande pallavolo femminile d’estate si vive con il Samsung Lega Volley Summer Tour, che anche nel 2018 torna sulle più belle spiagge italiane per appassionare migliaia di tifosi e appassionati. A partire dal 7-8 luglio e per quattro weekend consecutivi, sei squadre di Serie A si daranno battaglia per ...