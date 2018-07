Samsung ha annunciato la sua nuova serratura smart

Samsung ha annunciato in Canada il tablet rugged Galaxy Tab Active 2 : Quest'oggi Samsung ha annunciato ufficialmente l'arrivo in Canada del suo Galaxy Tab Active 2, un tablet rugged che si rivolge ad un'utenza professionale, pensato per contesti d'utilizzo rischiosi e per applicazioni industriali. Il device vanta le certificazioni MIL-STD-810G ed IP68. Difficilmente lo vedremo anche da noi. L'articolo Samsung ha annunciato in Canada il tablet rugged Galaxy Tab Active 2 proviene da TuttoAndroid.