Samsung | gli smartphone inviano foto di nascosto dai proprietari dopo l' aggiornamento

Solo oggi buono sconto ePrice per Samsung Galaxy S9 - iPhone 8 e P20 Lite : prezzo del 4 luglio : Ci sono novità estremamente interessanti oggi 4 luglio per gli utenti che hanno nel mirino determinati smartphone, tra i quali i vari Samsung Galaxy S9, iPhone e Huawei P20 Lite, tanto per citare quelli che a conti fatti sono diventati molto popolari qui in Italia. Andando più nello specifico, emerge che per ordini superiori a 499 euro in queste ore potrete ottenere uno sconto pari a 50 euro, mentre superando la soglia dei 199 euro avrete un ...

BUG Samsung : FOTO SPEDITE A CASO SENZA LASCIARE TRACCIA/ S9 e Note 8 - stavolta non c'entrano gli hacker : Bug SAMSUNG: FOTO SPEDITE a CASO SENZA LASCIARE TRACCIA. Mandate immagini ai contatti in completa autonomia. Non si registrano ancora dei casi in Italia ma il CASO fa discutere(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 00:08:00 GMT)

Samsung si prepara al rilascio delle patch di sicurezza di luglio 2018 per i suoi dispositivi : Samsung annuncia sul bollettino ufficiale la disponibilità dell'aggiornamento di luglio 2018 per diversi suoi dispositivi. L'articolo Samsung si prepara al rilascio delle patch di sicurezza di luglio 2018 per i suoi dispositivi proviene da TuttoAndroid.

Gli smartphone Samsung potrebbero inviare le tue foto a contatti a caso : (foto: Lorenzo Longhitano) Quel che custodiamo nella memoria dello smartphone in alcuni casi è quanto di più intimo si possa immaginare, soprattutto se pensiamo alle fotografie, che siano state scattate con la fotocamera, salvate da Internet o ricevute da altri contatti. Per questo sta destando preoccupazione un bug emerso in queste ore a bordo di alcuni smartphone Samsung: un corto circuito software presente nell’app di messaggistica dei ...

Criticità superate sui Samsung Galaxy con aggiornamento di luglio : dettagli bug alle spalle : Quali novità sono in arrivo sui Samsung Galaxy con l'aggiornamento di luglio e dunque i dettagli della patch di sicurezza pubblicata da Google? Cosa prevede poi l'operato degli sviluppatori del produttore coreano sulle vulnerabilità della specifica esperienza software? Già oggi 3 luglio siamo in grado di fornire tutti i dettagli in merito al prossimo firmware in arrivo per i device top ed ex top di gamma come i Samsung Galaxy S9, Note 8, S8 e S7 ...

Costretti ad installare gli aggiornamenti dei Samsung Galaxy : svolta storica dalla Corea : Stiamo vivendo un periodo davvero ricco di novità per gli utenti che sono legati ad un Samsung Galaxy, anche in riferimento alle notizie che riguardano contemporaneamente svariati device. Durante la settimana che volge al termine, ad esempio, mi sono già soffermato su alcune segnalazioni piuttosto gravi riguardanti un bug che avrebbe colpito l'app Messaggi presente nello store del colosso Coreano, ma se vogliamo quanto trapelato oggi 1 luglio ...

Prezzo Samsung Galaxy S9 al minimo con Wind : dettagli promozione ‘Telefono Incluso’ : Fino al 22 luglio alcuni clienti selezionati potranno accaparrarsi il Samsung Galaxy S9 con Wind al Prezzo di 10 euro/mese, grazie all'offerta 'Telefono Incluso', a patto che abbiate compiuto la maggiore età e vantiate all'attivo una delle promozioni 'All Inclusive' (fatta eccezione per Unlimited 30 e Flash), oppure le 'Call Your Country' (sono escluse Gold e Wind), nell'ordine di un unico device per SIM. Per quanto riguarda il Samsung Galaxy ...

Alcuni dettagli sugli smart speaker di Samsung svelati al MWC di Shanghai : In occasione del Mobile World Congress 2018 di Shanghai, System LSI Business di Samsung ha mostrato la Reference Platform per gli altoparlanti intelligenti L'articolo Alcuni dettagli sugli smart speaker di Samsung svelati al MWC di Shanghai proviene da TuttoAndroid.

Apple e Samsung hanno chiuso il loro annoso contenzioso legale sulla violazione dei brevetti degli iPhone : Apple e Samsung si sono messe d’accordo per chiudere il loro annoso confronto legale, al centro del quale c’era l’accusa per Samsung di avere copiato l’iPhone per produrre i suoi smartphone. La giudice Luci Koh che si occupava del caso The post Apple e Samsung hanno chiuso il loro annoso contenzioso legale sulla violazione dei brevetti degli iPhone appeared first on Il Post.

Galaxy S9 Ritagliare - raddrizzare o ruotare una foto Samsung : Samsung Galaxy S9 come girare la foto automaticamente, come ruotare le foto su Android, ruotare più foto contemporaneamente su Android, girare foto su Samsung, Ritagliare, raddrizzare o ruotare una foto Samsung

I Samsung Galaxy S9 e S9 Plus sbloccati possono ora usare la radio FM negli USA : I Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9 Plus sbloccati ricevono un aggiornamento negli USA che attiva il chip FM e porta le patch di sicurezza di giugno. L'articolo I Samsung Galaxy S9 e S9 Plus sbloccati possono ora usare la radio FM negli USA proviene da TuttoAndroid.

Riscontri iniziali sul Samsung Galaxy S8 con aggiornamento XXU2CRF7 : un paio di migliorie : Sono trascorse pochissime ore da quando c'è stata la prima apparizione pubblica dell'aggiornamento di giugno per Samsung Galaxy S8, eppure oggi 26 giugno possiamo già analizzare alcuni Riscontri interessanti in merito a questa patch. Se la notizia principale di ieri è stata l'uscita del pacchetto software in Germania, con tanto di link al download come avrete percepito dal nostro primo articolo sul tema, in questo frangente occorre analizzare in ...

Alcuni Samsung dovrebbero ricevere Android 8.0 Oreo a inizio luglio : Da Samsung Turchia trapela un resoconto in cui compare una sorta di panorama che comprende vari smartphone che dovrebbero ricevere Android 8.0 Oreo nella prima metà di luglio. Attualmente segnata come in fase di test, la nuova versione del robottino dovrebbe iniziare ad approdare sugli smartphone in questione a partire dal 6 e dal 13 di luglio. L'articolo Alcuni Samsung dovrebbero ricevere Android 8.0 Oreo a inizio luglio proviene da ...

Il meglio del volantino MediaWorld : ribassato il prezzo Samsung Galaxy S8 Plus - Huawei P Smart e Mate 10 Lite : In partenza il prossimo volantino MediaWorld, di cui potrete approfittare a partire dal prossimo 22 giugno, e fino al 1 luglio, naturalmente compreso. Il claim è piuttosto chiaro: "0% TASSO ZERO D'ESTATE in 10, 20 e 25 rate" (fissando a 0 il tasso sui finanziamenti dai 299 euro in poi), con tanti sconti associati che vedono tagliato il prezzo di svariati prodotti high-tech. Partiamo dall'ultima pagina (potete sfogliare voi stessi il volantino ...